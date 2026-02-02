Padrón (A Coruña) impulsa una ruta de la croqueta para dinamizar la hostelería local

El concello de Padrón, a través de Padrón Turismo, pone en marcha Sabores de Padrón: la ruta de la croqueta, una iniciativa gastronómica que nace con el objetivo de poner en valor la creatividad de la hostelería local y dinamizar la vida social y económica del municipio con un evento singular y pionero de Galicia.

La ruta se celebrará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, convirtiendo Padrón en un punto de encuentro en torno a un producto tan popular como versátil: la croqueta.

Se trata de un clásico de la gastronomía que goza de una amplia aceptación entre todos los públicos y que servirá como hilo conductor para atraer a vecinos y visitantes durante estos dos días.

La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad, con un formato sencillo y flexible, pensado para facilitar la implicación del sector. Cada establecimiento podrá elaborar su propia croqueta, eligiendo libremente el sabor o la propuesta culinaria que desee presentar.

Con un precio de venta de 2,5 euros, cada local decide si ese importe corresponde a una única croqueta o a una ración compuesta por varias unidades.

El horario establecido será el viernes de 20:00 a 23:00 horas y el sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.