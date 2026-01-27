Iván Mariñas, chef: "Hacer conservas es súper fácil. Yo lo hago con un escabeche que te va a salvar cualquier comida"

La gastronomía gallega es una de las más ricas y variadas. Destaca por el uso de productos frescos del mar, como los mariscos, y de la tierra, como carnes y verduras, que se emplean en recetas tradicionales como el pulpo á feira, la empanada gallega o la ternera, entre otras.

Las conservas son también un referente, tanto por la calidad y frescura del producto como por su elaboración artesanal. Destacan opciones como los mejillones o los berberechos, e Iván Mariñas nos enseña cómo prepararlos en casa en unos pocos pasos.

Cómo preparar conservas caseras en pocos pasos

Cuando llegamos a casa tras una larga jornada de trabajo, o como aperitivo de fin de semana, las conservas son una excelente opción, ideal para resolver una comida sin necesidad de cocinar. Además de sus propiedades nutricionales, cuentan con una larga vida útil.

"Estoy de vuelta en la cocina y lo hago con un escabeche que te va a salvar tapas, tostas y ensaladas, y cualquier comida improvisada que se te ocurra", escribe el exconcursante de MasterChef en una publicación en redes sociales.

La elaboración de conservas constituye una manera de preservar alimentos perecederos y evitar el desperdicio alimentario. Con apenas unos pocos ingredientes, Iván Mariñas prepara una deliciosa conserva casera ideal para cualquier ocasión.

Mejillones, cebolla, zanahorias y un nabo pequeño o mediano son los ingredientes principales que utiliza el chef para esta elaboración. Asimismo, añade una selección de especias como pimentón y pimienta en grano para darle un toque extra de sabor.

"Empieza lavando los mejillones y quitándoles las barbas con las que se agarran a las rocas, las bateas y los fondos marinos. Por otro lado, sofríe la cebolla, la zanahoria y unos dientes de ajo en un buen chorro de aceite y una pizca de sal para que sude rápidamente", explica Iván Mariñas.

El chef añade, además, un nabo de tamaño pequeño o mediano cortado en finas láminas. "Mientras, haz los mejillones al vapor y recuerda: en cuanto abran, sácalos del fuego", señala.

A continuación, Iván Mariñas agrega pimentón y shichimi togarashi (o tu picante favorito) y diversos aromáticos, entre ellos pimienta en grano, jengibre fresco y clavo.

"Continúa con medio vaso de vinagre, uno de aceite y otro del caldo de los mejillones para cocer unos 30 minutos y conseguir una ligera emulsión donde sumergir los mejillones y dejar que se impregnen de todo el sabor", indica.

Para la conserva, el chef gallego rellena unos botes de cristal, previamente hervidos para su esterilización, con el escabeche. Una vez completado este paso, los hierve durante 20 minutos, ayudándose de un trapo "para que no bailen" en la olla. Después, los deja enfriar boca abajo para su sellado y... ¡a disfrutar!.

"Mejoran con el tiempo y el líquido que sobra es oro", garantiza.