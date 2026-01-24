Receta de las rosquillas caseras de toda la vida: fáciles y perfectas para cualquier ocasión

Tatiana, de Ruido en la Cocina, propone una receta que nunca falta cuando se acerca el Entroido: unas rosquillas caseras tradicionales, tiernas por dentro y crujientes por fuera, elaboradas con aceite de girasol Abril. El toque de anís les aporta un sabor inconfundible que nos transporta directamente a esta época de Entroido.

Contenido patrocinado

Hay recetas que saben a casa, que recuerdan a la infancia, que acompañan en sobremesas largas y llenan de aroma la cocina. Las rosquillas fritas son una de ellas: sencillas, aromáticas y con ese punto tradicional que nunca falla. Con ingredientes básicos, el toque único de Aceites Abril y una elaboración muy agradecida, este dulce clásico es perfecto para acompañar un café, una merienda improvisada o para tener siempre a mano en un tarro hermético.

No hace falta ser un experto en repostería ni contar con utensilios especiales. Solo un poco de paciencia, ganas de mancharse las manos y seguir unos pasos muy claros. El resultado: rosquillas tiernas por dentro, doradas por fuera y rebozadas en azúcar y canela. ¿Te animas a preparar esta receta?

Ingredientes:

350 gramos de harina de trigo

4 gramos de levadura química

120 gramos de azúcar

1 pizca de sal

2 huevos

10 gramos de anís

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

Aceite de girasol para freír

Para rebozar:

Azúcar

Canela en polvo

Elaboración

En primer lugar, colocamos en un bol amplio todos los ingredientes secos: la harina de trigo, la levadura química, el azúcar y la pizca de sal. Mezclamos bien con un tenedor o unas varillas hasta que queden perfectamente integrados. A continuación, añadimos los ingredientes húmedos: los huevos previamente batidos, el anís y la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente para facilitar su integración. Mezclamos primero con una lengua repostera y, cuando la masa empiece a compactarse, continuamos trabajando con las manos hasta obtener una masa homogénea. Pasamos la masa a la encimera y la trabajamos ligeramente hasta formar una bola lisa, suave y manejable. Es una masa muy agradecida y fácil de trabajar. La dejamos reposar entre 10 y 20 minutos a temperatura ambiente, cubierta con un paño o simplemente sobre la encimera, para que se relaje.

Proceso de elaboración de las rosquillas fritas. Cedida

Transcurrido el tiempo de reposo, vamos tomando pequeñas porciones de masa y formamos bolitas del tamaño que prefiramos. Para darles forma, introducimos el dedo en el centro de cada bolita y la atravesamos, formando la rosquilla, de manera que todas queden similares y con una forma regular. Cuando tengamos todas las rosquillas ya formadas, calentamos abundante aceite de girasol en una sartén. Cuando el aceite esté caliente, pero sin humear, freímos las rosquillas en tandas, dándoles la vuelta para que se doren de forma uniforme por ambos lados. Las retiramos de la sartén y las colocamos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Aún calientes, las rebozamos en una mezcla de azúcar y canela, asegurándonos de que queden bien cubiertas. Una vez frías, las guardamos en un tarro hermético.

¡Y listo! Unas rosquillas tiernas por dentro, doradas por fuera y con ese aroma inconfundible que llena la cocina mientras se fríen. Un dulce sencillo, de los de siempre, que demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de una buena receta casera… solo buenos ingredientes, producto de calidad como Aceites Abril y ganas de compartir.