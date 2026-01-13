Tiene 73 habitantes y se come de maravilla en este pueblo medieval de A Coruña: "Secreto ibérico muy rico"

El turismo enogastronómico se ha consolidado como una tendencia de viaje, atrayendo especialmente a viajeros que buscan experiencias nuevas relacionadas con el vino y la gastronomía.

Con todo ello, Galicia se posiciona como una de las comunidades autónomas de España con mayor atractivo gastronómico. Y no es de extrañar, ya que la calidad de los productos frescos del mar y de la tierra da lugar a una cocina sencilla y auténtica.

Gastronomía de temporada y mercado

En cada pueblo, ciudad o barrio se encuentran restaurantes que ensalzan la cocina típica gallega con platos tan emblemáticos como el lacón con grelos, el cocido o la empanada de zamburiñas.

En este sentido, para una escapada de fin de semana, A Ponte Maceira, uno de los pueblos más bonitos de España, alberga un restaurante único con gastronomía de temporada y mercado con toque de creatividad en casona con salones y terraza junto a río Tambre.

Este pequeño pueblo medieval, de apenas 73 habitantes, es uno de los enclaves más visitados no solo por su belleza natural, sino también por ser punto de paso de numerosos peregrinos que llegan a Santiago y deciden continuar el Camino hasta Finisterre.

Pues bien, junto a A Ponte Vella, un magnífico puente románico remodelado durante la Edad Media, se encuentra el restaurante Ponte Maceira, un lugar donde recargar energías y disfrutar de la mejor gastronomía gallega.

La propuesta gastronómica de Ponte Maceira se centra en platos llenos de sabor y tradición, como gambones al ajillo, pulpo a la plancha o entrecot de vaca madurada. Destaca también el revuelto de bacalao con grelos y gambón, el rulo de ossobuco con cremoso de patata y el bacalao frito con cebolla.

Para endulzar, Ponte Maceira propone una pequeña pero completa selección de postres, con precios que van desde los 5,50 hasta los 7,50 euros. En concreto, la carta de postres se compone de tarta de queso al horno, biquiños de xeado, cremoso de limón y chocolate con churros.

Las reseñas hablan por sí solas y destacan este establecimiento tanto por la calidad de su gastronomía como por sus inmejorables vistas al río Tambre. "Aunque venimos todos los años por la zona nunca habíamos parado en este restaurante y desde hoy será otro referente", destaca Manuel.

Alberto, por su parte, valora el trato recibido: "Nos ubicaron en el comedor climatizado y adaptado para tener la mejor experiencia. El trato desde el primer momento que entramos por la puerta, muy profesional".

En cuanto a la selección de platos mejor valorados por los clientes, las vieiras del Pacífico destacan especialmente, al igual que el entrecot, el secreto ibérico y los mejillones. En el apartado de postres, la tarta de queso se presenta como un imprescindible.

Aprovechando la visita a uno de los pueblos más bonitos de España, los visitantes pueden pasear por sus calles, con casas de piedra y tejados de pizarra, acercarse al conocido Pazo de Quitáns, de propiedad privada, y cruzar A Ponte Vella, que cruza el río Tambre a su paso por la localidad.