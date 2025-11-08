El sabor de la tradición: una empanada gallega con harina de castañas y Aceites Abril

La tradición gallega se saborea en esta empanada de bonito y harina de castañas elaborada por Tatiana, de Ruido en la Cocina, donde el Aceite de Oliva Virgen Extra Aceites Abril se convierte en el ingrediente estrella que realza cada matiz

Contenido patrocinado

Hay recetas que resumen la esencia de Galicia: el olor a pan recién hecho, el dulzor de la cebolla pochada, el brillo dorado de un buen aceite. La empanada gallega es una de ellas, un emblema que se reinventa sin perder su alma.

En esta versión, la harina de castañas IGP aporta un matiz otoñal, mientras que el Aceite de Oliva Abril se convierte en el hilo conductor de un plato que sabe a hogar, a tradición y a territorio. Pues en esta receta el aceite no es un ingrediente más: es la esencia que realza cada sabor con su equilibrio y aroma característicos, aporta profundidad al relleno y suavidad a la masa.

Ingredientes

Para la masa:

600 g de harina de trigo común

150 g de harina de castañas IGP

150 g de leche caliente

150 g de vino blanco

140 g de aceite de oliva Abril (del pochado de la cebolla)

1 huevo

12 g de sal

1 huevo adicional para pintar

Para el relleno:

1 kg de cebolla cortada en juliana

100–150 g de aceite de oliva virgen Abril

2 cucharadas de pimentón dulce

400 g de bonito o atún en conserva, bien escurrido

Pimientos del piquillo o asados al gusto

Sal

Elaboración:

1. Pochar la cebolla.

Corta la cebolla en juliana y colócala en una sartén amplia con el Aceite de Oliva Virgen Abril. Cocina a fuego bajo, con una pizca de sal, durante unos 40–45 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que quede muy tierna, pero sin dorarse.

2. Preparar el relleno.

Cuando la cebolla esté lista, añade las dos cucharadas de pimentón dulce y mezcla bien. Coloca la cebolla en un colador para que escurra el exceso de aceite (resérvalo, lo utilizarás para la masa). Incorpora el bonito bien escurrido y ajusta de sal.

3. Hacer la masa.

En un bol grande o en una amasadora, mezcla las harinas, la leche caliente, el vino blanco, el aceite del pochado, el huevo y la sal. Amasa durante unos 8 minutos, hasta lograr una textura elástica y homogénea. Cubre con un paño y deja reposar 30 minutos a temperatura ambiente.

4. Montar la empanada.

Divide la masa en dos partes. Estira una de ellas y colócala sobre una bandeja de horno (mejor si es perforada). Reparte el relleno de cebolla y bonito de forma uniforme. Coloca los pimientos en tiras por encima.

5. Sellar y decorar.

Estira la segunda porción de masa y colócala sobre la empanada. Recorta los bordes sobrantes y sella con pellizcos o presionando con los dedos. Haz una chimenea central y, si lo deseas, decora con tiras o cordones de masa.

6. Hornear.

Pincha la superficie con un tenedor, pincela con huevo batido y hornea a 190 °C (calor arriba y abajo) durante 30–40 minutos, hasta que esté dorada de forma uniforme.

7. Dejar reposar y disfrutar.

Espera unos minutos antes de cortarla: el relleno se asienta y los sabores se funden. El resultado es una empanada jugosa, con una masa sabrosa gracias a la harina de castañas y al toque inconfundible del Aceite de Oliva Abril.