El boom de los vinos sin alcohol se consolida en Galicia: Paco & Lola presenta su primer albariño 0.0

Esta bodega gallega lanza una alternativa para aquellos que buscan una alternativa sin alcohol, pero sin renunciar a la frescura y la personalidad que caracterizan a los vinos de Paco & Lola

Contenido patrocinado

El fenómeno de las bebidas sin alcohol ya no es una moda pasajera, sino una tendencia consolidada. Cada vez más consumidores buscan opciones que les permitan disfrutar del ritual social de brindar sin renunciar a un estilo de vida saludable y consciente. Primero fueron las cervezas 0.0, hoy omnipresentes en bares y supermercados, y ahora es el turno del vino sin alcohol, que empieza a ganar protagonismo en la mesa y en la copa.

En España, y especialmente en Galicia, donde el vino forma parte de la identidad cultural, las bodegas se han lanzado a explorar este nuevo territorio. El objetivo es claro: respetar la esencia varietal y el sabor del vino, pero ofreciendo alternativas para todos los momentos y todos los públicos.

Y a esta tendencia se ha sumado la bodega más reconocible por sus lunares. Paco & Lola suma un nuevo miembro a su familia de vinos: No0, un albariño 0.0 pensado para quienes quieren disfrutar del sabor y la frescura de esta variedad gallega sin una gota de alcohol.

Con este lanzamiento, Paco & Lola refuerza su apuesta por la innovación y por acompañar a sus consumidores en todos los momentos de la vida. “Hay un vino para cada persona, cada instante y cada elección”, defienden desde la bodega.

Elaborado con uva 100 % albariña del Val do Salnés, No0 se obtiene mediante destilación al vacío, un proceso que elimina el alcohol sin someter al vino a altas temperaturas. El resultado mantiene la esencia varietal: aromas cítricos, flores blancas, un toque herbal y la acidez equilibrada que caracteriza al albariño.

Además de maridar a la perfección con mariscos, platos ligeros o cocina asiática, este nuevo albariño sin alcohol sorprende en coctelería. Un ejemplo: el mojito 0.0 con No0, fresco y sofisticado, ideal para los días de calor.

La novedad ya está disponible en la tienda online de la bodega, que este 2025 celebra 20 años de trayectoria. Dos décadas marcadas por la innovación, la escucha activa al consumidor y una clara vocación: seguir proponiendo nuevas formas de disfrutar del vino, con o sin alcohol.