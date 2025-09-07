Melide (A Coruña) cocina la tortilla de patatas más grande del mundo. El Huevo de la Abuela

Este domingo, Melide ha preparado la tortilla de patatas más grande del mundo. Han hecho falta 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal, además de una grúa de 75 toneladas para darle la vuelta. El resultado: una tortilla de seis metros de diámetro.

El reto se llevó a cabo en la II Feria del Huevo Campero organizada por El Huevo de la Abuela, una empresa instalada en la localidad y en Palas. Todo lo recaudado con las raciones vendidas a 3 euros se destinará a entidades benéficas.

El cocinado comenzó a las 10:30 horas y en él participaron hasta 75 personas. Como novedad respecto al año pasado, la mitad de la tortilla contó con cebolla, mientras que la otra mitad fue más tradicional.

Además, durante la feria se realizó una conexión en directo con la deportista Lydia Pérez, que está en Croacia preparando el Campeonato de Mundo de Lucha.

Momento del volteo de la tortilla en Melide. El Huevo de la Abuela

Coincidiendo con el volteo de la tortilla gigante, se rememoró el himno de Melide, creado en 1991. Estuvieron presentes en el acto de rememoración los creadores de la letra (Moncho Fraga) y de la música (Fernando Arias), junto a parte de los miembros de aquella corporación municipal. La feria contó con tres pantallas gigantes desde las que se emitió todo el evento.

El dueño de la empresa organizadora, Manuel Casal, afirmó que "el resultado final ha sido fantástico" y que se alegra de "poner a Melide en el mapa y de contribuir con asociaciones benéficas".