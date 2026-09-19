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Dónde comer en A Coruña, según Mery Bristol
Tras 31 años detrás de la barra del Bristol, y algunos menos en Os Tigres, Mery conoce bien la hostelería coruñesa.
Ahora comparte sus lugares favoritos para desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar, cenar o disfrutar de una copa
Más dónde comer: Dónde comer en A Coruña, según Saray Rodríguez (Sen Paraxe)
Después de más de tres décadas detrás de la barra del Bristol, todo un local de referencia en la ciudad, y bastante menos en Os Tigres, Mery Cancela, conocida como Mery Bristol, tiene claro qué busca cuando sale a comer o tomar algo por A Coruña: locales con personalidad, propietarios implicados, buen producto y ese trato cercano que convierte un bar en un lugar al que siempre apetece volver.
"Me gustan los sitios míticos y que tratan con cariño", explica, Mery, con quien hace un recorrido por la hostelería coruñesa, desde el desayuno hasta las copas de madrugada.
Dónde desayunar
- Universal: R. San Andrés, 1, 15003 A Coruña
- Manhattan: Pr. Pontevedra, S/N, 15003 A Coruña
Para empezar el día, Mery apuesta por dos locales que representan, a su manera, esa hostelería cercana que reivindica. El primero es el Universal, un establecimiento del que destaca su apertura temprana, su variedad de infusiones y sus tostas. Ella misma reconoce que es más de salado y valora también la música ambiente y, sobre todo, el trato del personal.
Su segunda opción es el Manhattan, donde encuentra otro de esos sabores clásicos de la ciudad: "no hay nada más coruñés". La plancha está encendida desde las 8:00 horas para preparar sándwiches y desayunos, una característica que para Mery resume parte de la esencia de la hostelería coruñesa.
Dónde tomar el aperitivo
- Bar B: Rúa Santiago, 17, 15001 A Coruña
- Milata Bonita: Rúa Ramón de la Sagra, 18, Bajo, 15005 A Coruña
Para el aperitivo, se traslada a la Ciudad Vieja. Mery se queda Bar B: "Los domingos allí es paz y trato exquisito"
La otra recomendación es Milata Bonita, situada en el Mercado de San Agustín. Su carta de vermús es uno de los motivos por los que lo incluye entre sus favoritos. "Hacer la compra en los puestos del mercado y parar allí… es un lujo", afirma.
Dónde comer
- El de Alberto: Rúa Comandante Fontanes, 1, 15003 A Coruña
- El Pateiro: Rúa de Zapatería, 25, 15001 A Coruña
- As Cavas: Rúa Galera, 30, 15003 A Coruña
A la hora de sentarse a comer, hay un nombre que para Mery está por encima del resto: El de Alberto. Es su restaurante favorito, "ya desde la época del Bebedeiro". "Alberto tiene un amor hacia nuestra profesión que enamora", dice.
También recomienda El Pateiro, en la Ciudad Vieja, una taberna gallega que combina una decoración cuidada con una cocina basada en el producto de mercado. "Se come lo que haya de temporada y con la creatividad de Rodrigo. Es increíble", nos comenta.
La tercera parada para comer es As Cavas, en la calle Galera. Mery destaca su cocina casera, el trato y, especialmente, una relación calidad-precio que considera "inmejorable"
Dónde merendar
- La Flor del Jamón: R. Cordelería, 12, 15003 A Coruña
- Miss Maruja: R. Zalaeta, 4, 15002 A Coruña
Aunque reconoce que no es especialmente aficionada al dulce, por lo que sus propuestas se inclinan hacia lo salado.
Una de sus favoritas es La Flor del Jamón, donde destaca unos bocadillos que considera "brutales" y una forma de entender la hostelería que le recuerda a las tascas de antes.
También recomienda Miss Maruja, especialmente por sus sándwiches y tostadas. El local mantiene además la cocina abierta y cuenta con una amplia variedad de tartas y pasteles, aunque Mery admite que ella se queda con las opciones saladas.
Dónde cenar
- Prazer: Rúa Salgado Somoza, 13, 15002 A Coruña
- Vermutería Martínez: Rúa Galera, 35, 15003 A Coruña
- La Saporita: Rúa Franja, 28, 15001 A Coruña
Cuando llega la noche, una de sus primeras opciones es Prazer: "Me encanta su movida musical y gastronómica; lo mejor en la barra y dejarse aconsejar con su cocina de mercado. Nunca fallanCuando llega la noche, una de sus primeras opciones es El Prazer, un local que le gusta tanto por su propuesta gastronómica como por su ambiente musical".
Otra de sus recomendaciones es Vermutería Martínez, donde pone el foco en la calidad del producto. Entre sus imprescindibles menciona el marraxo, los boquerones, las carnes y las gildas.
Y para los amantes de la cocina italiana, Mery señala La Saporita, donde destaca especialmente las pizzas y la lasaña. Aunque no sea especialmente golosa, hace una excepción con uno de sus postres: "Su tiramisú es un escándalo"
Dónde tomar una copa
- Infame: Rúa Franja, 56, 15001 A Coruña
- El Antiguo: Rúa Emilia Pardo Bazán, 13, 15005 A Coruña
- Ummagumma: Praza Xeneral Azcárraga, 4, baixo, 15001 A Coruña
Y para terminar el día, Mery se queda con El Infame del que destaca el "buen hacer de Juli" detrás de barra y, especialmente, sus cócteles. Su recomendación personal es el Whisky Sour, que califica de "brutal".
El Antiguo es otro de sus clásicos. Un local que define por su buen ambiente, el cuidado del espacio y la presencia de los parroquianos habituales. Al frente está Isra, otro de los nombres que Mery asocia a esa forma de entender la hostelería
La última parada es Ummagumma, en la plaza de Azcárraga. Allí destaca el ambiente cultural musical, además de un local que, en su opinión, tiene la personalidad que debe tener un bar.