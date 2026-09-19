Dónde comer en A Coruña, según Mery Bristol

Después de más de tres décadas detrás de la barra del Bristol, todo un local de referencia en la ciudad, y bastante menos en Os Tigres, Mery Cancela, conocida como Mery Bristol, tiene claro qué busca cuando sale a comer o tomar algo por A Coruña: locales con personalidad, propietarios implicados, buen producto y ese trato cercano que convierte un bar en un lugar al que siempre apetece volver.

"Me gustan los sitios míticos y que tratan con cariño", explica, Mery, con quien hace un recorrido por la hostelería coruñesa, desde el desayuno hasta las copas de madrugada.

Dónde desayunar

El Café Universal Quincemil

Para empezar el día, Mery apuesta por dos locales que representan, a su manera, esa hostelería cercana que reivindica. El primero es el Universal, un establecimiento del que destaca su apertura temprana, su variedad de infusiones y sus tostas. Ella misma reconoce que es más de salado y valora también la música ambiente y, sobre todo, el trato del personal.

Su segunda opción es el Manhattan, donde encuentra otro de esos sabores clásicos de la ciudad: "no hay nada más coruñés". La plancha está encendida desde las 8:00 horas para preparar sándwiches y desayunos, una característica que para Mery resume parte de la esencia de la hostelería coruñesa.

Dónde tomar el aperitivo

Abre Milata Bonita, en A Coruña Quincemil

Para el aperitivo, se traslada a la Ciudad Vieja. Mery se queda Bar B: "Los domingos allí es paz y trato exquisito"

La otra recomendación es Milata Bonita, situada en el Mercado de San Agustín. Su carta de vermús es uno de los motivos por los que lo incluye entre sus favoritos. "Hacer la compra en los puestos del mercado y parar allí… es un lujo", afirma.

Dónde comer

Aitor y Alberto Prieto, propietarios de El de Alberto Quincemil

A la hora de sentarse a comer, hay un nombre que para Mery está por encima del resto: El de Alberto. Es su restaurante favorito, "ya desde la época del Bebedeiro". "Alberto tiene un amor hacia nuestra profesión que enamora", dice.

También recomienda El Pateiro, en la Ciudad Vieja, una taberna gallega que combina una decoración cuidada con una cocina basada en el producto de mercado. "Se come lo que haya de temporada y con la creatividad de Rodrigo. Es increíble", nos comenta.

La tercera parada para comer es As Cavas, en la calle Galera. Mery destaca su cocina casera, el trato y, especialmente, una relación calidad-precio que considera "inmejorable"

Dónde merendar

José Carlos, dueño de la Flor del Jamón P.M

Aunque reconoce que no es especialmente aficionada al dulce, por lo que sus propuestas se inclinan hacia lo salado.

Una de sus favoritas es La Flor del Jamón, donde destaca unos bocadillos que considera "brutales" y una forma de entender la hostelería que le recuerda a las tascas de antes.

También recomienda Miss Maruja, especialmente por sus sándwiches y tostadas. El local mantiene además la cocina abierta y cuenta con una amplia variedad de tartas y pasteles, aunque Mery admite que ella se queda con las opciones saladas.

Dónde cenar

Foto: Iván Casal Nieto Iván Casal Nieto

Cuando llega la noche, una de sus primeras opciones es Prazer: "Me encanta su movida musical y gastronómica; lo mejor en la barra y dejarse aconsejar con su cocina de mercado. Nunca fallanCuando llega la noche, una de sus primeras opciones es El Prazer, un local que le gusta tanto por su propuesta gastronómica como por su ambiente musical".

Otra de sus recomendaciones es Vermutería Martínez, donde pone el foco en la calidad del producto. Entre sus imprescindibles menciona el marraxo, los boquerones, las carnes y las gildas.

Y para los amantes de la cocina italiana, Mery señala La Saporita, donde destaca especialmente las pizzas y la lasaña. Aunque no sea especialmente golosa, hace una excepción con uno de sus postres: "Su tiramisú es un escándalo"

Dónde tomar una copa

Decoración del antiguo Ummagumma en el Orzán de A Coruña. cedida

Y para terminar el día, Mery se queda con El Infame del que destaca el "buen hacer de Juli" detrás de barra y, especialmente, sus cócteles. Su recomendación personal es el Whisky Sour, que califica de "brutal".

El Antiguo es otro de sus clásicos. Un local que define por su buen ambiente, el cuidado del espacio y la presencia de los parroquianos habituales. Al frente está Isra, otro de los nombres que Mery asocia a esa forma de entender la hostelería

La última parada es Ummagumma, en la plaza de Azcárraga. Allí destaca el ambiente cultural musical, además de un local que, en su opinión, tiene la personalidad que debe tener un bar.