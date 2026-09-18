La Teresa echa el cierre en A Coruña tras más de una década: "Apagamos fogones"

"Hoy 18 de septiembre, apagamos fogones y cerramos nuestras puertas". Es la despedida de Diego Lis, propietario de La Teresa que, junto a su hermano Roi, abrió este local en honor a su abuela.

Con él, otro emblemático de A Coruña cierra sus puertas. Y es que esto sucede la misma semana en la que Adrián Felípez también decía adiós a Miga.

Ahora también La Teresa anuncia su cierre a través de su cuenta de Instagram, con una larga lista de agradecimientos a todas las personas que estuvieron ahí para ellos durante estos años. Una despedida en la que también hay un nombre muy especial: el de su abuela Teresa, la mujer que da nombre al local y cuyo bajo fue el punto de partida de esta historia.

Porque cuando los hermanos Lis abrieron La Teresa, en julio de 2015, ninguno de los dos tenía experiencia en hostelería. Y aun así lograron hacerse un hueco y destacar entre una larga lista de locales gastronómicos de la ciudad.

Lo hicieron en Capitán Troncoso, con una propuesta que buscaba diferenciarse de lo que había entonces en esta zona del centro de A Coruña. Comida sencilla y casera, pero con toques de diferentes partes del mundo, con platos árabes, tailandeses o mexicanos que se sumaban a sus hamburguesas, nachos con guacamole, fingers de pollo o su curry de pollo.

La terraza, las flores, los ventanales y ese ambiente "muy familiar, muy de andar por casa" terminaron de hacer el resto.

Ahora, más de una década después de aquel salto a la hostelería, Diego ha decidido poner punto final a esta etapa. Su hermano ya lo había hecho antes.

Muy agradecido

Su despedida de este viernes está cargada de agradecimientos a todas las personas que han formado parte del camino de La Teresa. Clientes, trabajadores, amigos y todas aquellas personas que hicieron posible que aquel proyecto que comenzó casi de casualidad en el bajo de su abuela se mantuviese durante más de diez años.

Y, por supuesto, también Teresa.

La mujer que al principio no veía demasiado claro que sus nietos se metiesen en hostelería terminó dando nombre a un negocio que ahora se despide de A Coruña.