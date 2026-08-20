El restaurante cerca de A Coruña donde comer pescado fresco y ver el atardecer en un chill out con música en directo

La familia de Iñaki lleva generaciones vinculada a la playa de Perbes, una de las más bonitas y transitadas de la zona de Miño. Su tatarabuelo, construía barcos que posteriormente botaba en la ría de Betanzos justo en el lugar donde hoy se sirven lubinas y rodaballos. “El negocio le iba muy bien y empezó a construir barcos más grandes, por lo que tuvo que cambiar de localización. Fue entonces cuando le dejó este local a mi abuela, que decidió montar un restaurante”, recuerda.

Ese primer Savi poco tenía que ver con el restaurante de hoy. Se servían bebidas y algunas cosas muy básicas para comer. “Tortilla, chipirones y poco más”, nos cuenta Iñaki. Fueron sus padres, cuando se hicieron con el negocio, quienes empezaron a desarrollar la cocina y, posteriormente, ampliaron el local, que hoy es, sin duda, uno de los más conocidos de la zona. Ahora, Iñaki en la cocina y su hermana María en la sala son la tercera generación al frente del restaurante.

En verano, el restaurante es un hervidero de gente. Tal y como asegura Iñaki, “en los días buenos damos más de 300 comidas diarias”. Sin embargo, en invierno toca reinventarse: abren solo los fines de semana, pero ofrecen propuestas especiales, como unos aperitivos muy especiales los domingos, cuando Iñaki prepara pintxos al más puro estilo vasco que sirve para acompañar las consumiciones.

Pescado fresco listo para cocinar.JPG Jesús Sánchez

Pescado fresco y Chillout al atardecer

Las impresionantes vistas de la playa que se disfrutan desde el comedor del restaurante son el escenario perfecto para degustar un buen pescado fresco, la gran especialidad de Iñaki.

Los chipirones son un clásico de la casa, igual que el besugo, la lubina o el pescado que esté más fresco en la lonja esa mañana. “Hay una receta que aún conservamos, una merluza a la koskera en homenaje a mi abuelo, que era vasco, y que lleva con nosotros desde hace dos generaciones. Siempre la preparamos en ocasiones especiales”. Muchos de los pescados se cocinan enteros al horno; otros, a la plancha o a la gallega.

Además, Iñaki prepara unos buenos arroces “y unas croquetas de jamón que gustan a todo el mundo”, asegura. Y, en la parte dulce, la tarta de queso casera es uno de los postres más demandados.

Uno de los espacios que más triunfan en el restaurante es su ya famoso chill out, una zona que antes era un aparcamiento y que Iñaki reacondicionó. “Yo tenía una novia de Ibiza y pasaba mucho tiempo allí. Un día, viendo el atardecer en el Café del Mar, sentado incómodo en una roca puntiaguda, pensé que en mi restaurante de Perbes estaría mucho mejor y que el atardecer es igual o más bonito”. Y, efectivamente, las puestas de sol desde la playa son espectaculares y su chill out, con una copa y, en muchas ocasiones, música en directo, no tiene nada que envidiar al clásico ibicenco.

El restaurante Savi es un lugar muy recomendable para disfrutar de un buen pescado fresco frente al mar y alargar la sobremesa contemplando uno de los mejores atardeceres de la zona.