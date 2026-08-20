Diez chefs se reunirán en A Coruña para la gala solidaria TrezeLuzes el 17 de septiembre

La gastronomía gallega volverá a ser protagonista de la gala solidaria TrezeLuzes, que celebrará su octava edición el próximo 17 de septiembre en Finca Montesqueiro, en A Coruña. El evento ha confirmado ya a los diez chefs que se encargarán de la propuesta gastronómica de una noche que busca recaudar fondos para proyectos sociales de Galicia.

El cartel reunirá a algunos de los nombres más reconocidos de la alta cocina gallega con otros referentes de la gastronomía local. Entre los participantes estarán Luis Veira e Iria Espinosa, de Árbore da Veira, restaurante coruñés que cuenta con una Estrella Michelin; Pepe Solla, de Casa Solla, también con una Estrella; y Manuel Costiña, de Retiro da Costiña, que suma dos Estrellas Michelin.

La organización mantiene así su apuesta por incorporar a restaurantes de reconocido prestigio, aunque este año también amplía la representación de establecimientos vinculados a la gastronomía coruñesa.

Es el caso de Nacho Moreira, de La Esquina de Valentina, y de Paula y Lolo, de A Artesa da Moza Crecha, que se incorporan al cartel de esta edición.

La propuesta gastronómica se completará con Ángeles Marzoa, de Vinoteca Jaleo; David Souto, de Grupo Montesqueiro; Alejandro Méndez, de Os Cachivaches; y Bego Vázquez, de Regueiro da Cova. El apartado dulce correrá a cargo de Pablo Morales, de Habaziro.

De esta forma, TrezeLuzes reunirá en una misma noche a diez cocineros y proyectos gastronómicos de distintos puntos de Galicia, combinando establecimientos reconocidos por la Guía Michelin con negocios de referencia para el público gallego.

Tres embajadores y 300.000 euros para proyectos sociales

La gala contará además con tres embajadores ya confirmados: el futbolista Denís Suárez, el humorista y escritor Luis Piedrahita y la presentadora Luján Argüelles.

El objetivo principal de TrezeLuzes volverá a ser recaudar fondos para distintas iniciativas sociales. La organización prevé destinar un mínimo garantizado de 300.000 euros a ocho proyectos de Galicia relacionados con ámbitos como la infancia, la salud mental, la inclusión, el apoyo a las familias y la educación y la inserción sociolaboral.

Las entradas ya están a la venta para una cita que alcanza este año su octava edición y que se ha consolidado como uno de los principales eventos solidarios de Galicia.

TrezeLuzes destaca que durante estos ocho años ha buscado unir gastronomía, compromiso social y colaboración empresarial para convertir la celebración en financiación directa para diferentes proyectos sociales.