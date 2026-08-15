Dónde comer en A Coruña, según Barros Botana, exdelegado del Dépor

Corría un 3 de febrero de 1991 cuando, en un partido del Dépor ante el Rayo Vallecano, apareció por primera vez el nombre en el acta de Juan Ángel Barros Botana como delegado del Dépor. Desde ahí, y hasta que en el año 2021 en verano el club decidió cambiar esa figura, Barritos ha sido la cara del Dépor en más de 1400 partidos oficiales. Las estadísticas hablan de 1402 actas firmadas, tanto manual como digitalmente, en su día en papel calco y luego en las aplicaciones informáticas correspondientes.

Premiado en varias ocasiones como el mejor delegado de su división, Barros Botana comparte con Quincemil un plan gastronómico muy coruñés, ciudad de la que siempre ha presumido por España, y Europa, adelante. Siempre tuvo claro que no solo representaba al Dépor, su club, sino a toda la ciudad.

A esta lista le faltan algunos locales, pequeñas tascas que ya han cerrado pero que le permitían disfrutar de sus amigos en un entorno más íntimo.

Dónde desayunar

Maxi, Martín, Adrián, Ainhoa y Brian, miembros del equipo de Samaná. Quincemil.

El inicio del día es importante. Barritos se mantiene en forma, a pesar de que ya no tiene la rutina de pasar por la ciudad deportiva desde primera hora, en muchas ocasiones escoltando a su amigo Richard Barral. Si no desayuna en casa, el Samaná en Matogrande es su punto de encuentro con sus amigos. Y cuando no, su punto de encuentro es el Prima Maje, o el Prima, en Alcalde Marchesi, con una tortilla espectacular.

Dónde comer

Manuel Souto, responsable de La·Con·Fusion. Quincemil

A Barritos le cuesta más decidirse por un lugar para comer, porque según el plan, hay diferentes opciones. La práctica totalidad de la carta de su amigo Manuel Souto Linares en La·Con·Fusión le encanta, pero el pulpo de la Nova Lanchiña no le deja indiferente. Para una comida más especial, recomienda Tiro do Playa, un lugar que define como idílico por sus vistas.

Dónde merendar

Jamonerías El Pinar en A Courña. Quincemil.

Jamonerías el Pinar: Rúa Franja, 45, 15001 A Coruña

Las diferentes opciones de Jamonerías El Pinar, bien sea en la rúa Franja, Río Monelos o Plaza de Recife, sin olvidar José Sardina, le ofrecen opciones donde poder tomar un poco de jamón con una buena tertulia rodeado de amigos.

Dónde cenar

Responsables de La Penela. Quincemil.

La cena es uno de los platos más importantes. Por ello, un lugar que le gusta es La Penela, donde se queda con sus indispensables, o cualquiera de los establecimientos de Comarea, en especial el del Paseo Marítimo. El producto, la forma de cocinarlo y la atención al cliente le atraen especialmente.

Dónde tomar una copa

Los responsables del Cruel Cocktail Bar de A Coruña. Quincemil

Para cerrar el día, Barritos no es gran asiduo de la noche, pero se deja guiar a lugares donde vayan sus acompañantes, como Cruel.