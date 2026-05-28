El molino harinero reconvertido en restaurante cerca de A Coruña donde triunfan la croca y el pulpo

La coqueta y singular casa de piedra que hoy ocupa la pulpería y vinoteca ‘Muiño Vello’, en Carral, antes que restaurante fue un molino de harina. “Tuvimos que restaurar todo, pero la estructura es la misma, la pared es la misma. Se puede ver en la forma del techo, que era así porque aquí se almacenaban los sacos”, nos cuenta Pedro, uno de los propietarios.

Él, con apenas diecisiete años, junto a Concha, su madre, y Jacobo, un amigo de la familia, fueron quienes apostaron por reconvertir ese antiguo molino en un restaurante. El local era pequeño y había mucho trabajo que hacer, pero confiaban en su propuesta y se lanzaron de lleno. “Jacobo era el único que tenía experiencia real en hostelería. Mi madre, un poco, porque su hermana tenía un restaurante y a veces la ayudaba, y yo… pues con esa edad no tenía experiencia en nada”, recuerda.

Fue en 2008, en plena crisis, cuando ‘Muiño Vello’ abrió sus puertas por primera vez. “Tuvimos buen ojo” bromea Pedro. Pero la realidad es que, independientemente de las diferentes crisis que ha tenido que afrontar, dieciocho años después el restaurante está ya consolidado como uno de los mejores lugares para comer en Carral.

Pulpo, croca y buen vino en ‘Muiño Vello’

Al principio, el restaurante abrió con la idea de servir vinos y tapas: raciones de embutidos o tostas que no implicasen mucho trabajo en la minúscula cocina que había en el local. Pero Concha tuvo una idea que lo cambió todo. Ella tenía un plato estrella en casa que hacía a sus hijos y que ellos no paraban de comer, así que decidió incorporarlo al restaurante: la croca rebozada.

“Ahora croca hay en todos lados, pero cuando nosotros la pusimos en carta, hace dieciocho años, no la tenía nadie, así que fuimos los primeros en hacerlo”. Esto catapultó a ‘Muiño Vello’ y empezó a darle fama por toda la comarca. Y no es para menos. La croca que, a día de hoy, sigue preparando Concha cada día es digna de probar: jugosa, sabrosa y con un rebozado de harina en lugar de pan rallado (quizá un guiño a ese antiguo molino harinero).

Croca y pulpo

Entendiendo que la croca es un plato sencillo, muchas veces la encontramos demasiado seca o con poco sabor. La croca de ‘Muiño Vello’ es sencillamente perfecta.

Y pulpo. El otro plato que no podéis dejar de probar en el restaurante. Con el punto de cocción adecuado, podéis pedir el de la casa, que va con cebolla y grelos o el tradicional, únicamente con sal y pimentón.

En cuanto a la parte líquida, en ‘Muiño Vello’ les gusta el vino. “Tenemos alrededor de 350 referencias… Jacobo es un fanático de los vinos” asegura Pedro. Esto, en un local tan pequeño como este restaurante, es mucho decir. Tienen referencias de todo tipo, desde vinos de alta gama hasta vinos de chateo distribuidos por las paredes del restaurante y en un almacén en la trastienda el resto.

Este antiguo molino de harina reconvertido es toda una institución en Carral. Además, cuenta con barriles en la parte exterior del restaurante, donde se puede disfrutar al aire libre durante los días de buen tiempo. Pulpo, croca y buen vino. Un gran plan que hace que merezca la pena la visita.