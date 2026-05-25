Confirmado: aterriza a 30 minutos de A Coruña un festival de hamburguesas del 28 al 31 de mayo

Esta última semana de mayo trae buenas noticias para los amantes de las hamburguesas: un gran festival gastronómico dedicado a este producto aterrizará de jueves a domingo a solo 30 minutos de A Coruña.

The Burger Top desembarcará en Coristanco, concretamente en la explanada junto al Museo da Pataca, con un festival repleto de hamburguesas de todo tipo, food trucks y propuestas para todos los gustos.

Gran festival de hamburguesas a 30 minutos de A Coruña

Los festivales de hamburguesas se han convertido en un auténtico fenómeno gastronómico, y en A Coruña esta tendencia pisa fuerte.

Eventos como el que está por celebrar en Coristanco reúnen a miles de amantes de las hamburguesas y la gastronomía urbana, convirtiéndose en una cita perfecta.

En concreto, el evento se celebrará del jueves 28 al domingo 31 de mayo en la explanada situada junto al Museo da Pataca, con entrada gratuita y la promesa de reunir "las mejores hamburguesas de España".

De este modo, Coristanco se convertirá durante todo el fin de semana en el paraíso de las hamburguesas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas.

Aunque la organización todavía no ha confirmado qué food trucks participarán en el festival, todo apunta a que habrá opciones para todos los gustos: desde hamburguesas más clásicas hasta propuestas con combinaciones de sabores únicas.

En otras ediciones no han faltado propuestas elaboradas con pan brioche, carne de vaca rubia gallega o queso cheddar ahumado, con precios que suelen partir desde los 12 euros.

Precisamente, en el cartel promocional se pueden ver hasta cuatro hamburguesas con llamativos ingredientes como Doritos y panes tipo brioche de diferentes colores, como rosa chicle y negro.

Para que nadie se quede sin probar su hamburguesa, The Burger Top mantiene activo hasta el viernes 29 un sorteo de 25 hamburguesas para "vivir la experiencia más gorda y canalla de la ciudad".

Por el momento, la organización todavía no ha confirmado horarios oficiales del festival. Sin embargo, el evento celebrado recientemente en Ourense abrió en horario de tarde el viernes y tanto a mediodía como por la noche durante el sábado y el domingo.