La plaza José Sellier de A Coruña se suma a la previa del Dépor este domingo: "Churrasco, vermú y ascenso"

La ilusión por el posible ascenso del Dépor sigue extendiéndose por toda A Coruña y este domingo también se vivirá en la plaza José Sellier. Los bares Martirio, La Urbana y Tracio se han unido para organizar una previa especial antes del partido frente al Valladolid en el que el Deportivo puede certificar su regreso a Primera División.

"Churrasco, vermú y ascenso". Ese es el plan con el que los locales quieren convertir la plaza en uno de los puntos de encuentro del deportivismo durante la jornada del domingo. La cita arrancará a las 13:00 horas con una sesión vermú acompañada de churrasco para ir calentando motores antes del encuentro, que comenzará a las 18:30 horas.

"Vamos a hacer un churrasco y vermú para calentar motores el domingo al mediodía", explican desde el Martirio, donde esperan que la jornada pueda acabar en celebración. De hecho, aseguran que permanecerán pendientes del resultado del partido para decidir cómo continúa la tarde "por si la gente quiere celebrarlo", cuentan.

Y es que en A Coruña ya casi no se habla de otra cosa. El Deportivo se juega este fin de semana un ascenso que la ciudad lleva esperando diez años. Incluso existe la posibilidad de conseguirlo aunque el equipo no gane, dependiendo de otros resultados, algo que mantiene todavía más viva la expectación entre la afición.

Cartel previa Dépor José Sellier

La iniciativa de José Sellier se suma así al ambiente blanquiazul que ya se respira en distintos puntos de la ciudad, con balcones llenos de banderas, bares preparando previas especiales y miles de aficionados pendientes de una cita que puede acabar siendo histórica.

Además, los locales ya piensan también en el siguiente fin de semana. El próximo 31 de mayo, coincidiendo con el último partido de la temporada en Riazor —también a las 18:30 horas—, volverán a organizar una jornada especial al mediodía para acompañar otra tarde que promete teñirse de blanquiazul.