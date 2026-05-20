El histórico local de Gasthof en Rubine, en A Coruña, reabrirá con otro nombre: "Tendrá un estilo diferente"

Bajo del Gasthof de la avenida Rubine en el Paseo Marítimo de A Coruña. Quincemil

El primer Gasthof de A Coruña abrió en 1976, hace cincuenta años. Es el pequeño bajo de la avenida Rubine en el Paseo Marítimo, frente a la playa de Riazor. En los últimos siete años ha tenido dos cierres temporales, pero en un mes aproximadamente, "a ver si puede ser antes de San Juan", reabrirá.

El Gasthof original volverá con otro nombre, avanzan los propietarios, que ya están ejecutando obras en el interior del local. Ese nuevo nombre aún no está registrado, por lo que probablemente hasta que no se instale el cartel o rótulo del restaurante no se conocerá.

Los responsables del negocio aclaran que el establecimiento de hostelería pertenecerá al grupo Gasthof aunque cambie de nombre. También tendrá un nuevo "concepto", una especie de actualización o "modernización". Los dueños están diseñando nuevos menús, la carta, la decoración. "Tendrá un estilo diferente".

La fecha del estreno aún no se conoce, pero los propietarios desean que las obras avancen de tal manera que ya puedan venderse bocadillos, tapas y platos combinados en el plazo aproximado de un mes, en torno a la noche de San Juan. "El trabajo está encarrilado".

En los últimos dos años ha habido en el cristal del bajo de Rubine un letrero que ha informado de que el negocio ha estado "cerrado temporalmente". Hasta hace unos días no comenzaron las obras de reforma.

Hasta 16 restaurantes

Grupo Gasthof, que tomó el nombre del término alemán que se traduce como casa de comidas, abrió su primer local en 1976 en Riazor, donde se especializó en la venta de bocadillos. Ha sido el más pequeño de cuantos ha abierto en estos cincuenta años.

También hay Gasthof en el Paseo Marítimo en el Orzán (que se sometió a obras hace unos meses), la avenida de la Marina con entrada también por Riego de Agua, el polígono de Agrela y Cuatro Caminos Centro Comercial. Hay otro en la urbanización Os Regos en Oleiros.

José Sousa Santos, uno de los fundadores, falleció en agosto de 2024. Con sus hermanos Atilano y Juan Ramón llegó a abrir 16 establecimientos Gasthof; otros tres hermanos, Ricardo, Jesús y Santiago abrieron años después, también en A Coruña, la cadena de restaurantes Sousantos.