La nueva era de la calle de la Estrella en A Coruña: de los recreativos a la excelencia gastronómica

La calle de la Estrella ha vivido todos los cambios posibles. Desde ser un punto de encuentro entre los coruñeses para jugar en los recreativos, hasta convertirse en una zona de picoteo asegurado. No hay que olvidar que también tuvo una etapa"chunga", en la que muchos evitaban pasar por allí.

Sin embargo, cuando parecía que ya se había asentado con un público fijo, la calle con más fama gastronómica de la ciudad ha vuelto a dar un giro a su oferta: el ticket medio sube, pero la calidad también.

Sin ir más lejos, en 2016 aún estaban abiertos locales como Anduriña, Sampaio, la antigua A Mundiña o la Taberna de Rita, sin olvidar el mítico Portofino. De aquella época solo se mantienen El Charrúa, O Lagar da Estrela y Taberna do Cunqueiro. El resto han experimentado una transformación en los últimos años. El propio Portofino, por ejemplo, dio paso a una nueva versión de A Mundiña.

Con O Lagar da Estrela y El Charrúa, junto a la Mundiña de siempre, se produjo un punto de inflexión. La calle dejó de ser solo un lugar de picoteo rápido para convertirse también en una opción donde sentarse a comer con calma, mantel y servicio más cuidado.

Hasta hace aproximadamente una década predominaban los locales de tapas y raciones contundentes, como Sampaio o Anduriña. Con el tiempo, ambos cerraron y la oferta ha evolucionado por completo. Hoy, la calle presenta una propuesta muy distinta a la de entonces.

La Taberna A Mundiña lo revoluciona todo

La Taberna A Mundiña ocupa ahora el espacio del antiguo Portofino, mientras que Taberna do Cunqueiro amplió su local al bajo contiguo, donde antes estaba la Taberna de Rita. Pases a la hora que pases, ambos están a reventar. Con propuestas diferentes, uno con precios más elevados y otro más asequible, pero ambos requieren reserva en muchas ocasiones.

Taberna do Cunqueiro Quincemil

Este cambio hacia una oferta más enfocada a sentarse a comer ha propiciado también la llegada de opciones más informales en los últimos años. Es el caso de Takontento, Deboto (especializado en hamburguesas), Decanta-t o Vita-k, que han recuperado parte del ambiente más desenfadado que caracterizaba la calle.

Nuevos cambios

Aun así, la tendencia sigue al alza. En los últimos días se ha conocido que el histórico local de Anduriña tendrá un nuevo proyecto, una fusión entre Mundiña y Salpica. Este último es conocido por su propuesta de productos del mar en formato taberna en la calle San Andrés.

El local más emblemático de la calle Estrella de A Coruña reabrirá con un nuevo proyecto Quincemil

Aunque muchos negocios mantienen el nombre de "taberna", el concepto ha cambiado. La calle evoluciona hacia locales de raciones para compartir, pero con un nivel más alto y precios superiores a los de antes.

Uno de los pocos que se mantiene fiel a su esencia es Detomas, situado al inicio de la calle, que continúa en activo desde 2017. Además, el grupo Amicalia, con amplia presencia en la zona, sumará un nuevo local, reforzando su peso en la vía.

Con todo, la calle de la Estrella sigue siendo un lugar marcado por la memoria de cada generación. Están quienes la recuerdan por sus recreativos, donde pasaban horas jugando a los marcianitos, y quienes la vivieron como una zona de tapas donde lo importante era la compañía.

Hoy, su identidad es otra: la del buen comer. Mientras la calle Galera concentra el ambiente de copas, en la Estrella el objetivo está claro: sentarse y disfrutar de la gastronomía.