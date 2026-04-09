El restaurante de Oleiros que lleva 25 años haciendo la auténtica parrilla argentina: “Fuimos los primeros en servir entraña en A Coruña”

Javier tenía muy claro que acabaría en A Coruña, una ciudad que había visitado en el 97 y que le conquistó desde el primer momento. “Yo sabía que quería montar algo acá, siempre tuve una conexión con esta tierra”. Y así fue. Tras una breve estancia en Mallorca, este bonaerense, nacido en Paso del Rey (a unos cuarenta kilómetros de la capital argentina), cogió sus bártulos y desembarcó en Galicia con una idea muy clara en la mente: “montar una auténtica parrilla argentina tradicional”.

En marzo de 2001, Javier llegó a A Coruña y, en julio de ese mismo año, ya estaba montando La Raqueta en su primera localización, en San Pedro de Nós. Lo hizo con uno de sus grandes apoyos en España, el también argentino Fernando Gabriel Chas, dueño del restaurante coruñés Beautiful. Allí empezó a darle forma a su idea, poniendo en escena cortes de carne que en esa época eran impensables. “Aquí hay mucha cultura de churrasco y sabía que era un negocio que iba a gustar. Ahora se ven muchas parrilladas argentinas, pero cuando nosotros abrimos, hace 25 años, eran más bien pocas”, nos dice Javier, que recuerda que ellos fueron los primeros en introducir el corte de entraña en la ciudad.

En esa etapa en San Pedro de Nós vivió buenos y no tan buenos momentos. Fue allí donde estuvo a punto de abandonar, cuando se iniciaron las obras del paso elevado que se construyó en la nacional VI. “Durante la construcción teníamos el restaurante lleno, pero al finalizar la obra pensé… lo dejo. Pero el mismo negocio me aguantaba”. Y siguió al pie del cañón.

Tabla de carne

Bife de chorizo, entraña, criollos… parrilla argentina en estado puro

En 2015, Javier y su equipo deciden trasladarse a su ubicación actual en Oleiros, en una bonita casona de piedra con comedor interior y terraza. ¿Y para comer? Pues, como venimos diciendo, aquí manda el fuego. El bife de chorizo es espectacular (para quien no tenga situado este corte, no tiene nada que ver con el chorizo, sino que recibe este nombre por la forma alargada de la pieza original antes de cortarse; es el equivalente al entrecot en España). La entraña es otro clásico que no te puedes perder, así como los chorizos criollos o el asado de tira.

Pero hay más: no podéis dejar de probar algunas de sus empanadas, especialmente ricas la tradicional de carne o la de queso (para los niños tienen también de jamón y queso), el provolone, su salsa chimichurri… pero también ofrecen clásicos gallegos como pulpo, calamares o croquetas. Y para beber, os recomendamos que pidáis alguna de sus muchas referencias de vinos argentinos.

Como fin de fiesta, es imprescindible probar alguno de sus postres con dulce de leche o uno de sus helados caseros (Javier es también el dueño de la heladería Raffa Gelatto, y los helados vienen directos de allí).

La Raqueta es un lugar absolutamente recomendable para darse un buen homenaje carnívoro al calor del fuego y con los cortes tradicionales que han hecho de la parrilla argentina todo un icono a nivel mundial.