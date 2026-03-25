A Coruña recibe el primer festival de hamburguesas de 2026: abre la Burger Fest en el Puerto

Acceso a la edición 2026 de la Burger Fest. Quincemil.

A Coruña se prepara para vivir desde este miércoles una experiencia culinaria diferente: la llegada de Burger Fest 2026, un festival que ha ido consolidándose en distintas ciudades del norte de España y que apuesta por la ciudad herculina como uno de sus destinos preferentes.

La cita ha empezado a las 19.00 horas, y durante la semana se extenderá hasta la medianoche, mientras que los fines de semana y vísperas de festivos, el horario se amplía desde la 13.00 hasta las 24.00 horas, permitiendo que locales y visitantes disfruten del evento a cualquier hora.

El festival reúne a cinco foodtrucks cuidadosamente seleccionados, cada uno con varias hamburguesas diferentes.

El Rancho de Santa África presenta su propuesta original y la Six Seven, elegida mejor hamburguesa de Madrid en 2025, además de una versión Súper Six Seven. E3 Burgur se decanta por La Carbonara 2.0, la Gold y la Diamond.

El foodtruck de La Osa comercializa la Jack Tenesssee y La Goche, además de su especialidad denominada La Osa.

Complementa la oferta Rial Burger con tres opciones: Smoky Pork 2.0, American Essence y Brutal Cheese 2.0.

Los precios oscilarán entre 12 y 20 euros, según la propuesta elegida. La jornada de cierre se celebrará el próximo 6 de abril.