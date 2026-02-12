Un clásico al lado del Puente Pasaje, en A Coruña, que conquista con chipirones encebollados y rape al horno

A Óscar Manuel Jaspe, Tito para familia y amigos, le salió un heredero inesperado. Corría el final del año 2023 y andaba preocupado: se iba a jubilar y no tenía a nadie a quien dejarle su restaurante, el mítico ‘Los Manueles’, abierto por sus padres en la década de los cincuenta y convertido en todo un símbolo de la cocina tradicional gallega de la zona.

Llevaba desde principios de año despidiéndose, pero no conseguía a nadie a quien dejarle un negocio al que le había dedicado toda una vida. Pero como en las buenas películas, el destino le tenía reservado un final feliz que, en este caso, tenía nombre y apellido dominicano.

“Cuando surgió la oportunidad de hacerme cargo del restaurante, no lo dudé” nos dice Willy Peña, el nuevo responsable al mando de ‘Los Manueles’. Willy trabajaba como jefe de cocina en el restaurante desde unos meses antes de la jubilación de Tito y su aparición fue un auténtico golpe de suerte. Ya conocía la cocina del local, tenía muy buena mano, empezaba a tener trato con los clientes habituales… y estaba deseando hacerse un hueco en la ciudad. Todo encajaba. Willy dio el paso y asumió el relevo. Han pasado ya más de dos años y el resultado habla por sí solo: la apuesta funcionó.

Chipirones encebollados

En Los Manueles 2.0 sigue triunfando la cocina de toda la vida

Pese al reemplazo a los mandos, Willy siempre tuvo claro que quería apostar por la continuidad. “Aquí hacemos cocina tradicional gallega, la que siempre ha hecho el restaurante y la que hacía Tito. La carta está intacta tal y como él la dejó, no hemos cambiado ni un plato”. Prueba de ello es que sus hits siguen siendo los platos que siempre han triunfado en el restaurante.

La carne asada es un clásico, al igual que las croquetas, que se hacen de jamón y son tal cual debe ser una croqueta, con una cobertura muy crujiente y un interior jugoso. Pero Willy lo tiene claro: “Si vienes a ‘Los Manueles’ hay dos platos que no te puedes perder, los chipirones encebollados y el rape al horno. Llevan en la carta desde hace 50 años y son un espectáculo. Sin duda son nuestros platos estrella”. Y no le falta razón.

Los chipirones son frescos y se sirven con patata cocida y la cebolla muy pochada, mientras el rape, que se cocina entero al horno, se acompaña con patata panadera y una salsa con ajo laminado, aceite de oliva y el propio jugo del pescado. Dos recetas que explican por qué el restaurante sigue lleno tantos años después.

Tampoco os podéis perder el aperitivo clásico de la casa, unas patatas chips que elaboran todos los días, con la patata finísima y crujiente. Y en el apartado dulce, fundamental su tarta de queso, la clásica de toda la vida, la tarta de la abuela y su flan, los tres caseros.

‘Los Manueles’ también cuenta con un interesante menú del día de martes a viernes en el que puedes elegir entre tres primeros y tres segundos, con opciones variadas de cuchara, pescados y carnes por 15 euros. Un restaurante para ir en familia o con amigos y disfrutar de una cocina gallega bien trabajada a pocos minutos del centro de Coruña, justo a la entrada del Puente Pasaje (dispone de un pequeño aparcamiento privado exclusivo para clientes).