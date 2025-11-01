Dónde comer en A Coruña, según el chef de A Capela, Fran Naya

El artífice de unos de los mejores restaurantes de lujo de España es el protagonista esta semana de nuestras recomendaciones gastronómicas. Hablamos de Fran Naya, chef y propietario de A Capela, que recientemente reabrió sus puertas en la calle Olmos de A Coruña tras su paso por Arteixo, donde permanecieron abiertos hasta 2023.

Y fue precisamente este local de Arteixo el que tuvo el honor de figurar en el listado Travelers’ Choice 2022 Best of the Best de los mejores restaurantes de lujo de España, según Tripadvisor, uno de los portales de referencia en cuanto a opiniones de comensales se refiere.

A Fran le mueve la pasión por la hostelería y la gastronomía. Siempre está tratando de innovar y, como el mismo nos confiesa, "no puede parar" de pensar y buscar nuevas ideas: "No sé estar quieto".

El cierre de Efímero, local también de su propiedad, dio paso a A Capela, un proyecto que Fran y su mujer Leo querían recuperar desde hacía un tiempo. Y ahora, por fin, es una realidad.

Fran, natural de Madrid, es un muy buen conocedor de la gastronomía de la ciudad; y por ello hoy nos lanza sus recomendaciones de sitios para desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar, cenar... y hasta tomar una copa.

Dónde desayunar

Valen Churreria

En su día a día, Fran opta por un local próximo a su restaurante. Se trata de Sucre. "Nos gusta mucho y está aquí al lado", dice. Mientras, los días de libranza, él suele acercarse al local de un amigo: Churrería Núñez, "Desayunamos y nos ponemos al día del sector de la hostelería y de política, además de fútbol. Nos echamos unas risas", cuenta.

Además, como buen madrileño, cuando le entra la morriña, Fran se acerca hasta Vales, en Matogrande, para disfrutar de unas porras. "Es el único local donde puedo tomarlas y voy menos de lo que me gustaría", afirma.

Dónde tomar el aperitivo

Almacén Concept Store Quincemil

A la hora del aperitivo, Fran nos traslada hasta la Ciudad Vieja, al Rodolfus. "Es un sitio top, está todo buenísimo", destaca el chef, quien a diario opta por un local cercano a su restaurante: Almacén Concept Store. Después, otro sitio que también nos recomienda -al que nos confiesa que hace mucho que no va- es A Xamonería, en Carballo. "Era una religión cuanto teníamos el restaurante en Arteixo, pero ahora hace ya un tiempo que no vamos. Tenemos que volver", comenta Fran, quien se queda con la Cecina de Guaya de este lugar. Y no solo nos recomienda acercarnos hasta este local en Carballo, sino que nos invita a disfrutar del ambiente que hay a diario en Carballo por la zona de tapas.

Dónde comer

Imagen del interior del local O Lagar da Estrela Quincemil

A la hora de comer, Fran destaca sus dos sitios "fetén": Taberna Cinco Mares y O Lagar da Estrela. "Cero peros". De Taberna Cinco Mares destaca su exquisita calidad y el hecho de poder disfrutar de una menú degustación a un precio más que razonable. La calidad también es otro de los puntos fuerte de O Lagar da Estrela: "Nunca falla".

Dónde merendar

habaziro(1)

A media tarde, Fran opta por saborear algo dulce y se queda con Habaziro y todo lo que hace Pablo Morales. "Me encanta", afirma Fran, quien nos confiesa ser un amante de los helados: "Si empiezo a comer no paro".

Dónde cenar

Terraza de Samaná (Foto: Cedida)

A la hora de la cena, Fran nos recomienda el Samaná: "Me gusta mucho tomar allí una cerveza y picar algo". Y otros sitios que le gustan mucho a este chef es Kohlanta, en San Andrés, y La tienda de A Mundiña, en la calle Padre Feijóo. "No hay ningún pero, está todo buenísimo", asegura.

Dónde copear

La Narcisa de A Coruña. CEDIDA