El restaurante de cocina de mercado y alma coruñesa situado a unos metros de la Lonja

Desde hace casi una década, el Bido ofrece en A Coruña una combinación de platos tradicionales en carta y propuestas arriesgadas en un menú degustación, todo ello basado en una cocina de mercado y de temporada. Situado en la calle Marcial del Adalid, las notas que un día escribió este compositor aquí se transforman en una sinfonía de sabores.

En parte por su cercanía a la Lonja coruñesa y en parte por el estilo de su chef, Juan Crujeiras, en este local se puede pedir desde una empanada casera —muchas veces de xoubas— y croquetas hasta un steak tartar con solomillo y lomo de vaca madurado.

"Es un restaurante contemporáneo y acogedor. Un lugar para disfrutar y en el que tomar desde unos vinos hasta comer o cenar", resume el cocinero.

Bido abrió en el 2016 y, de aquel momento, el chef recuerda la emoción y los nervios: "Fue todo muy emocionante. Aunque tenga experiencia, todos los inicios son ilusionantes".

Antes formaba parte junto a Beatriz Sotelo de A Estación en Cambre, un restaurante que llegó a tener una Estrella Michelín y un Sol Repsol. Bido fue su oportunidad de iniciar un proyecto personal en solitario que en nueve años también se ha ido adaptando.

"Quise hacer medias raciones para que pudieras pedir más variado pero menos cantidad. No se entendió o no me supe explicar", comenta el cocinero, también profesor en la escuela de hostelería de Pontedeume y miembro del Grupo Nove.

Su experiencia le llevó a "rectificar cosas y escuchar a los clientes, que tienen muy claro lo que quieren" y cambiar hacia una cocina en la que "en cada estación notas que cambia la carta".

Crujeiras también apuesta por poner en valor la tradición gallega y el estilo coruñés: "Quiero que cuando te sientes sepas que estás en A Coruña, no que sea un establecimiento que podría estar en cualquier lugar".

"Más que comer bien"

Además de la calidad de los productos, en el Bido importa y mucho la experiencia. "Para mí un restaurante es más que comer bien. El ambiente es algo fundamental", cuenta.

Interior del restaurante Bido en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Para ello, aparte de un buen servicio, el local grande y diáfano, con una acústica con la que resuenan notas de jazz, está decorado con un estilo atemporal con detalles en los que posar la mirada y arte que va cambiando.

Todo ello, algo valorado entre los comensales coruñeses: "En el resto de Galicia miran a A Coruña con un poco de envidia. Es una ciudad muy viva en ese sentido, con un público abierto", reconoce.