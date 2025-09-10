Llega una nueva cita de la Burger Fest en A Coruña: lugar, horarios día a día...

Los organizadores de Burger Fest han anunciado ya los horarios para el evento, que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de septiembre en la explanada multiusos de O Burgo, en Culleredo.

Así, el jueves como el viernes los asistentes encontrarán actividad de 19:00 a 0:00. Un horario que se amplía tanto el sábado como el domingo, con dos franjas horarias: la del mediodía de 13:00 a 16:00 y la de la tarde, de 19:00 a 00:00.

La organización destaca en una publicación en sus redes sociales que se encontrarán burgers brutales, bebidas frescas y música rica.

Recomiendan "venir con hambre" para poder disfrutar de todas las propuestas que estarán desplegadas a escasos minutos de A Coruña.

Esta será la tercera ocasión en el año que se celebra este evento en el área de influencia. En abril, del 5 al 19, tuvo lugar en Expocoruña. En julio, por su parte, se celebró en Palexco.

La entrada es gratuita, pero deberá adquirirse un ticket para consumir. Existe dos tipos, una gourmet y una premium, con precios diferentes.