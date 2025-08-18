Segunda vida en A Coruña para pastelería Mariluz en Elviña: producto argentino lo más natural posible

A Coruña disfruta desde hace un mes de una nueva pastelería. Se trata de la reapertura de la pastelería Mariluz, en el barrio de Elviña, pero con un toque propio: productos argentinos.

"Somos una familia argentina que abrimos justo hace un mes. Tenemos, entre otros productos, los alfajores artesanos. El producto que hacemos intentamos que sea lo más natural posible, sin colorantes, conservantes, etc.", explican en conversación con Quincemil.

No todos los productos son propios de su país natal, sino que también elaboran productos gallegos como empanadas o larpeiras.

Durante estas primeras semanas, el horario de apertura es de lunes a viernes de 8:30 a 16:30, cerrando los martes. Sábados y domingos, además de los festivos, abren de 9:00 a 16:30. Están situados en Salvador de Madariaga, número 37, en A Coruña.

"Seguramente de cara al comienzo de los colegios adaptemos un poco el horario", confirman.

Y es que, para degustar productos argentinos, la ciudad gana una nueva opción más. Mantiene el nombre tradicional de Pastelería Mariluz por el momento, pero con su toque personal.