La taberna de Zalaeta en A Coruña en la que la "brasa" y la buena música nunca faltan

Cuando Moncho Bargo y Javi Freijeiro abrieron en 2019 la Taberna Pracer en A Coruña, tenían muy claro que querían ofrecer a sus clientes una cocina gamberra, muy desenfadada, en la que el producto local fuese el verdadero protagonista.

"Los dos veníamos de trabajar en hostelería, y se nos ocurrió la idea de fusionar la gastronomía con la música", cuenta Moncho. "Nos presentamos a un concurso con la idea del restaurante, y se me ocurrió llamar a la propuesta Pracer, porque al final lo que buscamos es el placer de nuestros comensales". Finalmente, consiguieron ganar y hacer realidad su local.

Ahora, seis años después de su apertura, Pracer se ha convertido en un punto de encuentro para artistas emergentes y DJs que dan conciertos en el local. "Apostamos por la street food y por los productos del mar", señala David.

Cocina a la brasa

Su especialidad es la brasa, y en todos los sentidos: "Siempre tenemos mínimo un pescado a la brasa en la carta del día", añade David. "Y bueno, también damos mucho la brasa", señala riendo Moncho.

Entre sus platos, el preferido por el público es una croqueta de centolla. "Aunque también nuestra costilla a la brasa es un best-seller; de hecho, llegamos a sacarla de la carta y tuvimos que volver a meterla porque la gente nos miraba mal cuando les decíamos que la habíamos quitado", explica David entre risas.

De sus postres, casi ninguna persona que pase por la taberna se va sin haber probado su tarta de queso azul Savel de Chantada. "Lleva por encima una cobertura de frutos rojos con un poco de lima. Es una locura", señala Moncho.

Paella para 500 personas

Si hay algo que les gusta a Moncho y a David son los buenos retos. Y hace dos semanas afrontaron uno importante: preparar una paella para 500 personas en las fiestas del barrio de Labañou, en A Coruña.

Paella para 500 personas hecha por Pracer en las fiestas de Labañou (A Coruña) Cedida

"Mi hija va al cole de Labañou y muchos de los de la comisión de fiestas son padres del colegio. El año pasado comentábamos que nunca había nada de comer y un padre me soltó: 'Es que no te atreves a hacerla tú, Moncho'. La cosa se empezó a liar, otro padre consiguió una paellera para 500 y nos retó: '¿A que no os atrevéis?' Y a nosotros nos va eso de los retos, así que nos lanzamos a la piscina", cuenta entre risas Moncho.

"Y la verdad es que salió muy bien. Nunca habíamos cocinado para tanta gente, y es complicado porque hay que calcular cantidades a lo grande. Conseguimos dos remos para remover", concluye Moncho.