El precio del menú para los adultos será de 40 euros y puede reservarse plaza hasta el 22 de septiembre Shutterstock

Gran fiesta del pulpo el 26 de septiembre con un menú a 40 euros con empanada, carne, postre, bebida y café

Á feira o a la gallega, el pulpo es uno de los manjares más solicitados en todas las mesas gallegas. Y no es para menos, pues es un producto exquisito que, bien hecho, encanta a todos los paladares. Por ello, no es de extrañar la gran cantidad de fiestas que se celebran en su honor en decenas de municipios de Galicia.

Y si, además, a estas fiestas en honor al pulpo se le añaden otros platos emblemáticos de Galicia, el plan es aún mejor. Piénsalo, comida tradicional gallega, sesión vermú y DJ hasta la noche, buena compañía y un ambiente de escándalo. Todo ello será posible en la parroquia de Rus, en Carballo (A Coruña) el 26 de septiembre.

Menú exquisito por 40 euros

El municipio de Carballo repetirá un año más la Gran Pulpada de Rus, una de las citas gastronómicas más esperadas dentro de las fiestas de Santa Eufemia y San Mateo. La celebración se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre y reunirá a cientos de vecinos y visitantes dispuestos a degustar un menú exquisito.

La XII Gran Pulpada de Rus es uno de los grandes atractivos de estas fiestas. Durante la jornada, los asistentes tendrán el placer de degustar un completo menú que, además de pulpo, contará con empanada, carne ao caldeiro, postre, bebida y café. Los más pequeños tendrán su propio menú infantil compuesto por una rica milanesa de pollo con patatas fritas.

El precio de la comida será de 40 euros para los adultos y de 20 euros para los niños y niñas de 6 a 11 años. Los más pequeños de entre 0 y 5 años tendrán entrada gratuita. Para reservar tu ticket, debes contactar antes del 22 de septiembre con los miembros de la comisión a los números que se concretan en el cartel.

La música estará muy presente durante todo el día. La Disco Móvil CDC será la encargada de poner el ritmo desde la sesión vermú hasta la tarde-noche, con el fin de que el buen ambiente y las ganas de fiesta no decaigan.

Esta pulpada llegará después de un fin de semana con una programación intensa en Rus. Hoy, sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Eufemia, seguida de una sesión vermú con el grupo Platinum. Por la noche, habrá una verbena con Platinum y Disco Móvil CDC.

Mañana, domingo 20, a las 13:00 horas, tendrá lugar la misa solemne en honor a San Mateo y, posteriormente, la sesión vermú a cargo del trío Rosel.

Será el sábado 26 de septiembre cuando la gastronomía llegue por todo lo alto con la XII Gran Pulpada de Rus, una cita súper consolidada en el calendario festivo de Carballo. ¡Consigue tu ticket antes del 22 de septiembre!