La Romaría de Santa Minia, en Brión (A Coruña), ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Galicia

La Romaría de Santa Minia, en Brión, ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Galicia Cedida

La Romaría de Santa Minia, en Brión, ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Galicia. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles 26 de agosto la declaración, formalizando así el acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta el pasado 25 de mayo.

La oficialización llega además a las puertas de una nueva edición de la romería, cuya programación está ultimando actualmente el Concello de Brión y que será presentada a principios de septiembre. Será, por tanto, la primera que se promocione bajo este reconocimiento turístico.

El alcalde de Brión, Pablo Lago, celebra la declaración como "un paso más adelante en la promoción de una de las romerías más concurridas, singulares y arraigadas de la comarca" y confía en que el distintivo contribuya a atraer a un mayor número de romeros durante los próximos años.

Las expectativas son especialmente altas para este 2026. El 27 de septiembre, día grande de Santa Minia, caerá en domingo, una circunstancia que, si acompaña el tiempo, podría impulsar notablemente la asistencia. El Concello estima que más de 50.000 personas podrían pasar por Brión durante los días de celebración.

La programación se conocerá en septiembre

El Concello trabaja actualmente en los últimos detalles del programa y el cartel de esta edición.

Además de las tradicionales celebraciones religiosas, Santa Minia volverá a combinar la vertiente devocional de la romería con actuaciones musicales y gastronomía, además de una programación complementaria de actividades socioculturales.