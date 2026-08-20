Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, jueves 20 de agosto Quincemil

La programación de las fiestas de María Pita 2026 presenta el día de hoy una jornada de lo más musical con el inicio de BeatOut Week, el festival urbano que traerá hasta la ciudad herculina artistas como Metrika o Reality, destacados nombres de la música urbana emergente.

Por otro lado, las Fiestas del Castrillón llegarán a su ecuador con la celebración del festival gratuito Rock&Roll Star, el cual presentará grandes nombres de la música española, como Javier Andreu, Javier Ojeda o Manuel España.

Festival BeatOut Week

El festival urbano BeatOut Week regresa un año más al Parque de Santa Margarita de la ciudad herculina para presentar tres jornadas de conciertos de las voces contemporáneas que están definiendo la nueva escena urbana de la música española.

BeatOut Week da inicio el día de hoy, jueves 20, y se culminará el sábado 22.

La programación de la jornada de hoy:

Metrika

Reality

Stereo Madness

Xianpais

Xmaseda

Festival Rock&Roll Star

Hoy tendrá lugar el festival de pop y rock clásico conocido como Rock&Roll Star, un gran evento musical que forma parte de la programación de las conocidas Fiestas del Castrillón.

Esta nueva edición del festival Rock&Roll Star dará inicio a las 21:00 horas y estará protagonizado por las actuaciones de tres legendarias figuras de la música española:

Javier Andreu de La Frontera

de La Frontera Javier Ojeda de Danza Invisible

de Danza Invisible Manuel España de La Guardia

Fiestas del Castrillón

Las conocidas fiestas del barrio herculino del Castrillón continúan con sus celebraciones durante la jornada del día de hoy, jueves 20. Recuerda que estas fiestas se extenderán hasta mañana, viernes 21.

Cascarillarte

El ciclo de shows gratuitos Cascarillarte aterriza a las 19:30 horas en la Plaza de las Conchiñas para presentar el espectáculo de Ghazafelhos Teatro: Sherezade.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, jueves 20, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.