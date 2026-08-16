Ortiga puso a bailar al Lembranza Rock de A Coruña al ritmo de su divertida cumbia

La actuación de Ortiga llegó en la segunda y última jornada de un festival que este año dio un paso adelante al ampliar su duración de uno a dos días.

Organizado por la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros y el Concello da Coruña, el Lembranza Rock volvió a integrarse en la programación de las Fiestas de María Pita y de las fiestas de A Gaiteira, con una apuesta centrada especialmente en la música hecha en Galicia.

Ortiga, con el Dépor y A Coruña

Ortiga apareció sobre el escenario del Parque Europa con un guiño a la ciudad: una camiseta del Deportivo de A Coruña. A partir de ahí, el músico desplegó un directo festivo que consiguió poner a bailar a buena parte del público congregado en el parque.

Entre los temas que sonaron durante la noche estuvieron A nosa verbena, Nanana y La Ortiga, canciones con las que el artista mostró esa combinación de sonidos populares, electrónica y humor que caracteriza su propuesta.

Uno de los momentos más animados llegó precisamente con A nosa verbena, una canción que convirtió por momentos el Parque Europa en una particular verbena y que fue acompañada por un público entregado.

La actuación de Ortiga fue uno de los platos fuertes de una noche que había comenzado a las 20:30 horas con una batucada. Después llegó el turno de Boogies, a las 21:00 horas, y de Océano Eskizo, a las 22:00. Ortiga tomó el relevo a las 23:15 horas y Rapariga DJ fue la encargada de prolongar la música desde las 00:30 horas.

Dos días de música en el Parque Europa

La segunda edición del Lembranza Rock había arrancado el viernes con una primera jornada en la que participaron Zavala y Cantareiras, Loita Amada y Grande Amore. Este último fue uno de los principales reclamos de la noche inaugural con su combinación de electrónica, punk y rock.

El festival estrenó este año su formato de dos jornadas de conciertos gratuitos, reforzando así una programación dedicada a diferentes sonidos de la escena gallega.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, había destacado con motivo del inicio del festival la intención de dar autonomía a las asociaciones vecinales para organizar sus celebraciones y definió el Lembranza Rock como una propuesta que "pon a música en galego no centro".

Tras dos noches de actuaciones, el festival puso este sábado el broche a su segunda edición con un Parque Europa lleno y convertido en uno de los escenarios musicales de las fiestas de A Gaiteira.