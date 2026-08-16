Marisco a reventar a precios populares el 22 y 23 de agosto en esta gran fiesta para disfrutar del mar

Las raciones tendrán precios populares para que nadie se quede sin disfrutar de este manjar Shutterstock

El penúltimo fin de semana de agosto llegará a Galicia con una nueva cita gastronómica. El 22 y el 23 de agosto son las fechas elegidas para la celebración de la gran Festa do Marisco de Barallobre.

La parroquia de Fene (A Coruña) ultima los preparativos para uno de los eventos más destacados de la temporada estival: la Festa do Marisco. En esta ocasión, la celebración se trasladará al puerto y contará con precios populares para que nadie se quede sin disfrutar de este producto.

Marisco a reventar el 22 y 23 de agosto

El marisco es uno de los grandes protagonistas de la cocina gallega y, cada verano, son numerosas las fiestas de exaltación que rinden homenaje a estos productos. Una de ellas tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto a pocos minutos de Ferrol.

Con un programa pensado para disfrutar de la gastronomía y del ambiente festivo, el puerto de Barallobre acogerá la celebración de la Festa do Marisco, un encuentro para celebrar el mar, el marisqueo artesanal y los sabores de la ría.

"Durante el fin de semana podréis encontrar marisco a precios populares, música en directo, juegos infantiles, una regata deportiva, una carrera popular y muchas más actividades", promete la Cofradía de Barallobre.

Así pues, vecinos y asistentes podrán disfrutar durante dos días de una amplia variedad de mariscos a precios populares, una propuesta gastronómica perfecta para despedir el verano por todo lo alto. La celebración se completará con música y otras actividades destinadas a fomentar el deporte.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los horarios y detalles del programa, la organización ya ha confirmado la presentación y entrega del recetario 'A ostra do Ártabro', que estará acompañada de una degustación de ostra rizada, tanto fresca como en conserva.

Esta actividad se enmarca en la Festa do Marisco y tendrá lugar el 22 de agosto, a partir de las 11:30 horas, en el puerto de Barallobre.