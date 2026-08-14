Sofía Hernández y Antía Barona darán el pregón de las Fiestas de Verano de Ferrol

El alcalde de Ferrol y las pregoneras de las Fiestas de Verano 2026. Concello de Ferrol

Las jóvenes Sofía Hernández y Antía Barona serán las pregoneras de las Fiestas de Verano de Ferrol 2026. Ambas subirán al escenario de la plaza de Armas el próximo viernes 21 de agosto, a las 20:15 horas, para dar el pistoletazo de salida a la programación festiva de la ciudad.

Las dos artistas están dando sus primeros pasos en el mundo de la música y cuentan ya con reconocimientos en Ferrol. Sofía Hernández, de 15 años, ganó el Talentiño 2025 en la categoría de vocalista y participó posteriormente en La Voz Kids. Antía Barona, de 16 años, tomó el relevo al imponerse en la misma categoría del Talentiño en su edición de 2026.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó a las dos pregoneras y destacó que representan "el talento de nuestra juventud, su creatividad, su esfuerzo y su ilusión por alcanzar sus sueños".

Tanto Sofía como Antía afrontan el encargo con "mucha responsabilidad y mucha ilusión". Las dos reconocen sentir nervios ante la importancia del momento, aunque aseguran estar deseando vivir la experiencia y han animado a amigos, compañeros, familiares y vecinos de toda la comarca a acompañarlas en la plaza de Armas.

Dos jóvenes voces de Ferrol

La relación de Sofía con la música comenzó durante la pandemia, cuando empezó a publicar vídeos interpretando canciones acompañada por su familia. Sus padres, aficionados al piano y la guitarra, tuvieron un papel importante en esos primeros pasos y en el desarrollo de su interés por la música.

Antía comenzó su formación musical hace tres años. Fue entonces cuando descubrió su pasión por esta disciplina y decidió continuar formándose como cantante.

Rey Varela enmarcó la elección de ambas jóvenes en la apuesta del Concello por apoyar el talento local y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones para desarrollar sus proyectos en Ferrol.

El pregón servirá además como antesala de una de las grandes noches musicales de las fiestas. Una vez inauguradas oficialmente las celebraciones, la programación del 21 de agosto continuará en Ferrol con las actuaciones de Yoli Saa, Bombai y Fangoria.

El Talentiño se desmarca de la elección

La selección de Sofía Hernández y Antía Barona como pregoneras ha generado algunos comentarios por el hecho de que ambas sean ganadoras de la categoría de vocalistas del Talentiño. Ante esta situación, la organización del certamen ha emitido un comunicado para aclarar que la decisión fue "completamente ajena" al equipo responsable del proyecto.

El Talentiño recuerda que la iniciativa nació en 2023 en el barrio de Canido con el objetivo de descubrir, acompañar y dar visibilidad al talento infantil y juvenil en todas sus expresiones, no únicamente en el ámbito musical.

Desde la organización recalcan que su compromiso seguirá siendo "apoyar, dentro de nuestras posibilidades, a todos los niños y niñas que forman o han formado parte de esta iniciativa", independientemente de la categoría en la que hayan participado.

El equipo insiste así en desvincularse de la decisión sobre el pregón y asegura que continuará trabajando con "la misma ilusión" con la que puso en marcha el Talentiño hace tres años.