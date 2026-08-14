Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, viernes 14 de agosto Quincemil

Hoy nos espera una jornada de lo más musical que culminará con la Batalla Naval, el gran espectáculo de fuegos artificiales que volverá a iluminar el cielo herculino durante aproximadamente 20 minutos.

Por otro lado, el Lembranza Rock de las Festas da Gaiteira dará inicio con su primer día de conciertos, justo al igual que el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que el día de hoy subirá a sus escenarios a DJ Swisherman, Kangding Ray y Roi, entre otros destacados nombres del panorama electrónico. Asimismo, Carlos Bau protagonizará un concierto gratuito homenajeando a El Canto del Loco y Hombres G.

Batalla Naval

Hoy llega a la ciudad herculina una de las citas clave de este verano: la Batalla Naval, el gran espectáculo pirotécnico que se podrá observar desde las playas de Riazor, Orzán y el Paseo Marítimo.

Como es costumbre, la tirada de fuegos artificiales dará inicio alrededor de las 23:30 horas y durará unos 20 minutos aproximadamente.

Si quieres tener una experiencia inolvidable, te recomendamos que lleves chanclas, una toalla para sentarte y que te asegures de llegar unos 40 minutos antes a la playa del Orzán para poder observar este show de luces en todo su esplendor.

Festas da Gaiteira y Lembranza Rock

El día de hoy, viernes 14, arrancan las Festas da Gaiteira, unas de las celebraciones más emblemáticas del mes de agosto en la ciudad herculina.

Como plato fuerte de hoy, estas celebraciones presentarán una actuación sorpresa de Cañita Brava a las 19:00 horas, tras la cual dará paso al primer pasacalles de esta nueva edición de las Festas da Gaiteira.

Paralelamente, se celebrará también el Lembranza Rock, un festival gratuito en el parque Europa que ya se perfila como una de las citas imprescindibles para los amantes del rock en la ciudad herculina.

La programación del viernes 14:

20:30 horas - Pregón de Gonzalo Castro

21:00 horas - Zavala + Cantareiras

22:00 horas - Loita Armada

23:30 horas - Grande Amore

Festival de Electrónica Coruñés (FEC)

El Festival de Electrónica Coruñés (FEC) vuelve al parque de Santa Margarita por todo lo alto el día de hoy, viernes 14, y continuará hasta el sábado 15.

Si ya eras un seguidor de este festival estás de suerte, pues esta edición vuelve por todo lo alto tras dos años de ausencia. Sin embargo, si es tu primera vez asistiendo al Festival de Electrónica Coruñés... Prepárate, pues estás a punto de disfrutar de una noche inolvidable.

Este evento propone un encuentro entre todos los amantes de la música electrónica de la ciudad herculina alrededor de los shows en directo de once destacados artistas de diferentes lugares del mundo.

El día de hoy, viernes 14, tenemos cita a partir de las 17:00 horas con:

17:30 horas - Russ DJ Set

19:00 horas - Slit Observers live

20:00 horas - DJ Swisherman SJ Set

21:30 horas - Surgeon live

22:30 horas - Kangding Ray DJ Set

00:00 horas - Roi DJ Set

Concierto de Carlos Bau

Hoy aterriza Carlos Bau a las 20:00 horas en Campo da Leña para protagonizar un concierto de homenaje al repertorio musical de El Canto del Loco y Hombres G.

No te pierdas la oportunidad de volver a bailar y cantar los grandes éxitos de dos de los grupos más emblemáticos de la música española.

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy continuamos con las actividades diarias de Viñetas desde O Atlántico. Recuerda que la feria del cómic continuará hasta el domingo 16.

La lista de actividades del viernes 14:

MAÑANA

Viñetas Expo

11:00 horas en la Casa Museo Casares Quiroga - Inauguración con visita guiada: ‘ La guerra civil’ de Paul Preston, del libro a la novela gráfica

Con José Pablo García

Viñetas Pro

11:00 horas en la Sala Salvador de Madariaga - Clase magistral de Raúl García

Masterclass de animación y narrativa visual a cargo de Raúl García, histórico animador que ha trabajado en grandes producciones de Disney y en Los Simpson

Viñetas Expo + Viñetas Inclusivas

12:00 horas en la Carpa Rúa BD - Tertulia Memoria social y democrática en el cómic

Con Sebas Martín y Pep Brocal

Conducida por Vanesa Santiago (Bibliotecas Municipales de A Coruña)

Viñetas Mini

12:30 horas en la Sala Palexco - Taller Marcopola, la isla remera

Taller de cómic infantil con Jacobo F. S.

Para niñas y niños de entre 6 y 9 años

Viñetas Expo

12:30 horas - Firmas: Mary M. Talbot y Bryan Talbot, Raúl García

TARDE

Viñetas Expo

18:00 horas - Firmas: Pep Brocal, Sebas Martín

Viñetas Expo + Viñetas Inclusivas

19:00 horas en la Carpa Rúa BD - Tertulia Mujeres en la lucha social

Con Mary M. Talbot y Bryan Talbot

Viñetas Expo

19:30 horas - Firmas: José Pablo García, Jacobo F. S., Danay Dana

Cascarillarte

El día de hoy podremos disfrutar a las 19:30 horas del espectáculo Qué Curioso del Mago Noel en el Parque Infantil del Barrio de Xuxán.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, viernes 14, llega al paseo de los jardines de Méndez Núñez la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

La Feria del Libro Antiguo se celebrará desde el viernes 14 hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Festival Internacional de Folclore

Hoy, viernes 14, seguimos con los espectáculos de una nueva edición del Festival Internacional de Folclore. Esta cita vuelve a poner a la ciudad herculina como el epicentro del intercambio cultural durante cinco días completos. Las actuaciones de este festival culminarán el domingo 16.

La jornada del día de hoy volverá a presentar actuaciones y desfiles a lo largo de la ciudad herculina:

19:00 horas - Presentación en el Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y en la Marina (Perú y Filipinas)

- Presentación en el Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y en la Marina (Perú y Filipinas) 20:00 horas en la plaza de María Pita - Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas) Identidad Perú Taller de Danza (Perú), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana) , Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia)

Visita guiada de José Pablo García por Viñetas con memoria social II

Hoy a las 11:00 horas tenemos cita en la Casa Museo Casares Quiroga, pues el escritor José Pablo García hará un recorrido por su nueva exposición: Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston.

Esta muestra reúne las adaptaciones al cómic de los tres libros del hispanista británico Paul Preston: La guerra civil española, La muerte de Guernica y Franco.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.