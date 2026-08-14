Guía completa para disfrutar de las Fiestas de San Ramón 2026 en Ferrol: conciertos, actividades y más

Guía completa para disfrutar de las Fiestas de San Ramón 2026 en Ferrol: conciertos, actividades y mucho más Concello de Ferrol

Las fiestas de San Ramón de la ciudad de Ferrol vuelven por todo lo alto para celebrar su edición de 2026, que comenzará el viernes 22 y finalizará el lunes 31. Tras el pregón oficial del viernes 22, darán inicio casi dos semanas de celebraciones llenas de conciertos, fiestas de barrios, eventos deportivos, festivales de música y mucho más.

Ferrol refuerza sus fiestas patronales en honor a San Ramón con un exquisito repertorio de conciertos gratuitos entre los que se encuentran Fangoria, Siloé, Celtas Cortos, Leire Martínez y formaciones tan grandes como Paris de Noia. En este artículo encontrarás todos los planes que no te podrás perder durante estos días.

Todos los conciertos

El grupo de música vallisoletano Siloé Quincemil

Las fiestas de San Ramón 2026 no podrían estar completas sin su programación anual de conciertos gratuitos. A lo largo de estas dos semanas de celebraciones, la ciudad ferrolana recibirá a reconocidos artistas y grupos de diferentes lugares de España. ¿Quieres saber quiénes son? En Quincemil te lo contamos todo.

Recuerda que, a no ser que se especifique lo contrario, todos los conciertos tendrán lugar en la emblemática plaza de Armas de Ferrol.

El viernes 21 a las 21:00 horas, justo después del pregón, abrimos las fiestas de San Ramón por todo lo alto con el concierto de la La noche de Cadena 100, donde se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de Fangoria, Bombai y Yoli Saa.

Los conciertos continuarán al día siguiente, sábado 22, con una actuación de Agris a las 21:30 horas, la artista de Guadalajara que fusiona folk y rock alternativo, quien se dio a conocer en 2024 con su álbum debut Cumpleaños y Funerales. A las 22:00 horas será el turno de Vanesa Martín, una de las voces más reconocidas del panorama musical, quien amasa atemporales éxitos, como Complicidad, Sin Saber Por Qué o Caprichoso.

El domingo 23 a las 20:00 horas empezamos la jornada de conciertos con una cita imprescindible en la Concatedral de San Xiao, pues Aba Taano dará un concierto solidario de Gospel. A diferencia del resto de citas musicales, este espectáculo sí será de pago. Puedes comprar tus entradas desde 6 euros.

Y esta jornada de domingo no se quedará sin conciertos en la plaza de Armas, pues Siloé llegará a las 22:00 horas para protagonizar un gran concierto de fusión entre el folk, pop-rock y electrónica. ¿Estás preparado para corear con ellos canciones como Si Me Necesitas, Llámame, Amor Infinito o Todos los Besos?

El lunes 24 empezamos una nueva semana con una sesión de conciertos que celebran por todo lo alto la música gallega contemporánea. Darán inicio a las 21:00 horas con el legendario gaiteiro Budiño y seguiremos a las 22:15 horas con De Ninghures, la banda gallega de folk que ha ganado un gran reconocimiento estos últimos años.

El martes 25 pasamos de la raíz gallega al pop femenino con una actuación de Paula Koops a las 21:00 horas, una de las nuevas sensaciones musicales que logró saltar a la fama gracias a TikTok con éxitos como novio del año. Y a las 22:30 horas será el turno de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh que goza de una exitosa carrera en solitario gracias a éxitos como Mi nombre.

El miércoles 26 a las 22:00 horas será el turno de Celtas Cortos de animar la plaza de Armas hasta altas horas de la noche con su rock celta. La próxima cita musical de este calibre será el viernes 28 a las 20:30 horas con Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, tres sonados nombres de la música urbana y latina internacional que se asegurarán de hacer bailar a todo su público.

El sábado 29 nos vamos acercando al fin de los conciertos gratuitos de Ferrol con una noche dedicada a la electrónica local y nacional. El espectáculo dará inicio a las 20:30 horas y estará protagonizado por Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LG1DO.

El domingo 30 iniciaremos a las 21:00 horas con un concierto inédito de Enol, una de las nuevas voces de la escena musical española que ha ganado un gran reconocimiento con su disco UNA CASA CON JARDÍN. A las 22:00 horas, el dueto femenino Marlena será el encargo de cerrar por todo lo alto la temporada de grandes conciertos con hits como Me Sabe Mal.

Todas las orquestas

Una actuación de la París de Noia. Concello de Ferrol.

Las orquestas serán otros de los espectáculos gratuitos que se podrán disfrutar de manera paralela a los conciertos de la plaza de Armas. Este año pasarán por la ciudad ferrolana un total de tres formaciones, todas ellas muy reconocidas en Galicia.

Iniciaremos el sábado 22 con un espectáculo inédito de la orquesta América de Vigo a las 00:30 horas con motivo de las Fiestas de Caranza.

Nuestra siguiente cita serán el lunes 31, el último día de las celebraciones de las fiestas de San Ramón 2026. La jornada de clausura de esta edición dará inicio a las 20:30 horas con una actuación de La Misión en el Puerto de Ferrol.

Justo después de la tirada de fuegos artificiales, a las 00:00 horas, dará inicio el espectáculo de la orquesta Paris de Noia en el mismo lugar que la anterior. Esta querida formación será la encargada de poner el broche de oro a esta nueva edición de las celebraciones de verano de la ciudad de Ferrol.

Fiestas de barrios

La Orquesta Panorama en una de sus actuaciones. Quincemil

Las fiestas de los barrios ferrolanos son también actividades imprescindibles dentro de la programación de las fiestas de San Ramón 2026.

Daremos inicio con las Fiestas de Caranza -del viernes 21 al martes 25-, unas celebraciones que incluyen actividades de todo tipo, como el concierto de Malditos Pendejos, la actuación de la orquesta Panorama City, charangas de cabezudos con gaiteiros, sesiones vermú, degustación de pulpo y una actuación de Kike Varela como broche de oro.

De forma paralela, el domingo 23 tendrá lugar la conmemoración de la Batalla de Brión, un evento que es mucho más que una fiesta, pues se trata de un homenaje de los vecinos de la ciudad a la resistencia del pueblo ferrolano frente al ejército inglés durante esta batalla del año 1800. A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de visitas teatralizadas por la zona de Brión, teatro, música, comida y mucho más.

Las siguientes fiestas que tendrán lugar a lo largo de estos días son las Fiestas de Covas -del viernes 28 al domingo 30-. Estas celebraciones son especialmente conocidas en la comarca de Ferrol por sus carrozas y desfiles de disfraces.

La Fiesta del Choco del barrio de Caranza se perfila como otra de las grandes citas festivas de este mes. Su 12.ª edición tendrá lugar el sábado 29. Será una oportunidad perfecta para que los amantes del choco puedan degustar este producto típico gallego.

Festivales de música

Espectadores del festival Nachiños Fest 2025 Facebook Nachiños Fest

Los conciertos gratuitos en plaza de Armas no serán los únicos eventos musicales que animarán cada rincón de la ciudad de Ferrol. A continuación os dejamos una lista de todos los festivales de los que podrás disfrutar durante esta temporada en Ferrol.

El gran evento musical de esta temporada es el Nachiños Fest, el cual celebra su séptima edición con un gran cartel de artistas y bandas gallegas y españolas. Esta edición del Nachiños Fest será el viernes 14 y sábado 15. Además, mantendremos la ubicación de siempre: el muelle del Puerto de Curuxeiras.

El cartel de este año incluye a artistas tan destacados como The Rapants, Baiuca, Puño Dragón, La Milagrosa y muchos más. ¡Y recuerda que este evento es de pago! Podrás conseguir tus entradas desde 49,50 euros.

El viernes 21, sábado 22 y domingo 23 vuelve al barrio de Brión el Brión Folk Festival 1800, el evento musical hecho para celebrar la batalla contra la armada inglesa que ganaron los vecinos de Ferrol. Un año más, se volverá a seguir el mismo programa: en el escenario se 'enfrentarán' unas bandas locales, representadas por formaciones gallegas, y un bando invasor, que será un grupo inglés o irlandés.

Asimismo, Rock en Canido tendrá lugar el jueves 27 a partir de las 20:00 horas en el parque Antón Varela del barrio ferrolano de Canido. Este festival de rock es el plan ideal para los amantes de este género, pues podrán disfrutar de grupos tan potentes como Niño Asqueroso o Los Deltonos.

El festival de Rondallas de Ferrol volverá a llenar de música la plaza de Armas a partir de las 19:00 horas del jueves 27. Será un festival abierto a todo el público, ideal para disfrutar de la música callejera de multitud de rondallas locales.

Espectáculo de drones y fuegos artificiales

Fuegos artificiales en Ferrol. Norplan

Como cada año, el espectáculo de drones y los fuegos artificiales serán los encargados de poner el broche de oro a las fiestas de San Ramón. Tendrán lugar el lunes 31 y prometen volver a reunir a miles de vecinos en el Puerto de Curuxeiras.

Ya está confirmado, el espectáculo de drones se volverá a repetir. Este será el tercer año consecutivo en el que podremos disfrutar de este impresionante show que dará comienzo a las 23:30 horas. ¡Procura llegar con antelación si no te lo quieres perder!

Acto seguido, a las 23:45 horas, comenzará la tirada de fuegos artificiales que marcará el final de las fiestas de San Ramón 2026.

Ocio deportivo y motor

Cartel de la edición 2026 del ABANCA Pantín Classic Galicia Pro. Cedida

Como gran evento de ocio deportivo tenemos una nueva edición del ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026, que se celebrará desde el sábado 22 hasta el domingo 30 y volverá a reunir en la playa de Pantín competiciones, gastronomía, cultura y muchas más actividades relacionadas con el mundo del surf.

Entre los eventos clave tenemos el campeonato de Adaptative Surfing (sábado 22 y domingo 23), los Trials con Wildcards (lunes 24) y el WSL International QS 6000 (martes 25 y domingo 30).

Otras actividades disponibles en este evento son los bautismos de surf que se harán a lo largo de las jornadas, un área de skate y miniramp, conciertos y sesiones de DJ de ambientación, zona de foodtrucks, ludoteca, talleres ambientales, limpiezas de playa y mucho más.

Paralelamente, se celebrará la Salida del 57.º Rallye de Ferrol en Esteiro durante el viernes 21 y el sábado 22, un evento clave para todos los amantes del motor.

Continuando con los grandes eventos del motor, el sábado 29 podremos disfrutar a lo largo de todo el día de la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos de Ferrol.

Espectáculos y actividades infantiles

Un niño en una fiesta de la espuma. Shutterstock

Dentro de la programación de las fiestas de San Ramón 2026 no podían faltar las actividades dedicadas para los más pequeños de la familia.

Este año, las celebraciones de Ferrol tienen el plan ideal para que los niños combatan el calor de la forma más divertida: fiestas de la espuma. A lo largo de estas semanas, varios centros y espacios de la ciudad ferrolana acogerán diferentes fiestas de la espuma: