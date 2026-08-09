Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 9 de agosto Quincemil

El día de hoy, domingo 9, cerraremos la primera semana de las fiestas de María Pita 2026 con un gran concierto del grupo femenino Ginebras en la plaza de María Pita. Paralelamente, el Festival Noroeste llegará a su fin con las sesiones en vivo de Rey DJ, La Yaya Dj y Monkey Mambo Club.

Tampoco faltará el espectáculo de Borja Quiza titulado As Time Goes By, un homenaje a Frank Sinatra y otros cantautores del siglo XX, y la primera sesión de Contos ao Noroeste, que será el show Amoriños de Xosé A. Touriñán y David Perdomo.

Concierto de Ginebras

Los conciertos del ciclo de Noites de María Pita vuelven el día de hoy, domingo 9, para despedir la primera semana de las fiestas de María Pita 2026.

Las protagonistas del día de hoy son un grupo de pop-rock femenino proveniente de Madrid: las Ginebras, quienes se subirán al escenario de la plaza de María Pita a las 21:00 horas. Esta se trata de una de las formaciones más destacadas de la música española, la cual ya amasa éxitos tan sonados como Alex Turner, Chico Pum y Desastre de persona (ft. Dani Martín).

No te pierdas este gran concierto que cerrará por todo lo alto una primera semana llena de eventos en la ciudad herculina.

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia se despide de su 39.ª edición con su último día de actuaciones exclusivas en O Portiño. Será una jornada dedicada a las sesiones de Rey DJ (12:00 a 13:30 horas), La Yaya DJ (13:30 a 15:00 horas) y Monkey Mambo Club (16:00 a 19:00 horas).

No olvides que en esta zona ya está instalado el Mercado da Cosecha, el cual presentará actividades y música en directo hasta el próximo miércoles 12. Las actividades, a cargo de We Sustainability, comenzarán hoy a las 12:00 horas y se extenderán hasta las 20:00 horas. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

Paralelamente, a las 21:00 horas tendrá lugar la primera sesión de Contos ao Noroeste en el parque de Santa Margarita con el espectáculo de Xosé A. Touriñán y David Perdomo, Amoriños, el gran First Dates a la gallega que ya ha conseguido unir corazones a lo largo de toda Galicia.

Recuerda que este evento, a diferencia de las actuaciones del Festival Noroeste, sí es de pago. Puedes conseguir las entradas aquí.

Noroestiño

De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

Hoy finalizamos con el ciclo de espectáculos del Noroestiño con una sesión a las 12:00 horas de Mamá Cabra, quien presentará Ondamimi, un show interactivo que imita un casting musical para los más pequeños de la familia.

Espectáculo As Time Goes By con Borja Quiza

Como parte de la programación de las fiestas de María Pita 2026, este día se podrá disfrutar del espectáculo gratuito As Time Goes By en el Teatro Colón, el cual dará inicio a las 21:00 horas.

Este concierto estará protagonizado por Borja Quiza, quien hará un recorrido por las melodías más populares del siglo XX, centrándose especialmente en las canciones del atemporal Frank Sinatra, pero también en aquellas que fueron popularizadas por Billie Holliday, Lena Horne, Bing Crosby y Ella Fitzgerald.

Certamen de Habaneras

El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.

Las actuaciones de hoy, domingo 9, serán en Campo da Leña y serán el broche de oro de esta nueva edición:

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral os Mallos

19:55 horas - Coral Montealto

20:15 horas - Corales Monelos y San Diego

20:35 horas - Coral Feáns

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, domingo 9. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del domingo 9:

Carpa de actividades

11:00 horas - Presentación del proyecto ecofeminista de artivismo Libro para (A)Bordar a Paz , una obra colectiva realizada con páginas de tela bordadas a mano como símbolo de paz en tiempos de guerra. El colectivo Fiadeiro Lila Serán promoverá además un taller abierto en el que cualquier persona podrá participar para crear "tejido social", sin necesidad de saber bordar

, una obra colectiva realizada con páginas de tela bordadas a mano como símbolo de paz en tiempos de guerra. El colectivo promoverá además un taller abierto en el que cualquier persona podrá participar para crear "tejido social", sin necesidad de saber bordar 17:30 horas - Inventando Timbroles , una actividad alrededor de Timbrole a pega con Leticia Barbadillo

, una actividad alrededor de con 18:30 horas - Presentación de Hoxe toca Leiva? , con Manuel Rivas y Lois Pérez . (Carpa 2)

, con y . (Carpa 2) 19:00 horas - El amor entra en juego : el fenómeno del sport romance, con Noelia Márquez, Zara Mist, Kelly Eirinne y Andrea López. Modera Xoana González

: el fenómeno del sport romance, con Noelia Márquez, Zara Mist, Kelly Eirinne y Andrea López. Modera Xoana González 19:15 horas - As cen mil vidas de 'O lapis do carpinteiro'. Entrevista a Manuel Rivas con motivo del lanzamiento de la nueva edición de O lapis do carpinteiro. Presenta Ana G. Liste. (Carpa 2)

Entrevista a con motivo del lanzamiento de la nueva edición de Presenta Ana G. Liste. (Carpa 2) 20:00 horas - Brais Lamela presenta A lingua estranxeira . Estará acompañado por el escritor Alberto Lema

presenta . Estará acompañado por el escritor Alberto Lema 20:15 horas - Conversas Follas Novas: Nerea Pallares conversa con Olaia Sendón sobre Punto de araña, Premio Narrativa. (Carpa 2)

Casetas de librerías

11:00 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 11:30 horas - Marta Martínez Novoa firma Familias que duelen (sin querer) y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 12:00 horas - Pedro Torrijos firma Catedral de escombros en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 12:00 horas - Cecilia F. Santomé firma Boundaries Roads en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 12:00 horas - Paula Mayor firma Rosalía oculta en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 12:30 horas - A Gramola Gominola firma Parabéns para nós. 10 anos en directo en la caseta de la editorial Libros Lar

firma en la caseta de la editorial Libros Lar 12:30 horas - Montse Astray firma El nido de las gaviotas en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 17:30 horas - Elisa Vázquez de Gey firma El alma del tango en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Juan de Sola firma Entre los muros del olvido en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 17:30 horas - Cati Calo firma La señora de Pedramorta en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 17:30 horas - Pedro Mañas firma Anna Kadabra y Marcus Pocus en la caseta de la librería Galgo Azul

firma y en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Estíbaliz EspinosaRío firma Curiosidade en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 18:00 horas - Jesús Nieto firma Que la fuerza te acompañe en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:00 horas - Nerea Pallares firma Punto de araña en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 18:30 horas - Mónica Montero firma Donde habitan los silencios en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 19:00 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Xiada

firma en la caseta de la librería Xiada 19:00 horas - Silvia Bardelás firma Una conciencia nueva en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:30 horas - Lois Pérez firma Hoxe toca Leiva? en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 19:30 horas - Miguel Sanz firma El renacer del Dépor desde el barro en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Maica Gorgal firma Las tejedoras del mar en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 20:00 horas - Paula Núñez firma Te echo de menos, ven y hazme poesía en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 20:00 horas - José María Paz Gago firma Guía de A Coruña de Emilia Pardo Bazán y La máquina de la eternidad en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Manuel Rivas firma Tras do ceo y el resto de su obra en la caseta de la librería Berbiriana

firma en la caseta de la librería Berbiriana 20:30 horas - Elisa Vázquez de Gey firma El alma del tango y Una casa en amargura en la caseta de la librería Arenas

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.