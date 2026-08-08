Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, sábado 8 de agosto Quincemil

El día grande del Noroeste ya ha llegado. Empezaremos por todo lo alto con Zënzar y Sés, quienes darán paso al rock alternativo de Echo & The Bunnymen y, para poner el broche de oro a la madrugada del sábado 8, disfrutaremos de una actuación de los autores del hit mundial Ojitos Lindos: Bomba Estéreo.

Por otro lado, el Certamen de Habaneras presentará su penúltimo día de actuaciones y volverá a repetir cita en la plaza de María Pita. En esta ocasión, se podrá disfrutar de las actuaciones de la Coral Polifónica Ferrolana, El Acorde Secreto y la Coral Polifónica Follas Novas.

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia celebra su día más esperado con los conciertos de sus cabezas de cartel. Al igual que ayer, las actuaciones se repartirán entre la playa de Riazor y O Portiño.

Por un lado, la playa de Riazor acogerá las actuaciones de Sés, destacada artista gallega, quien presentará su nuevo disco Nadando na incerteza; Echo & The Bunnymen, banda británica de rock que amasa grandes éxitos, como The Killing Moon; y Bomba Estéreo, formación colombiana que ha sonado en todo el mundo con Ojitos Lindos, su colaboración con Bad Bunny.

Por otro lado, en la zona de O Portiño se podrá disfrutar de las actuaciones de Sofiperies y Saya DJ hasta la madrugada.

Además, hoy continuará la programación del Noroestiño en los jardines de Méndez Núñez, un festival alternativo para el público familiar que incluirá actividades y actuaciones para los más pequeños de la familia.

Playa de Riazor

20:00 horas - Zënzar

Zënzar 21:00 horas - Sés

Sés 23:00 horas - Echo & The Bunnymen

Echo & The Bunnymen 01:00 horas - Bomba Estéreo

O Portiño

No olvides que en esta zona ya está instalado el Mercado da Cosecha, el cual presentará actividades y música en directo hasta el próximo miércoles 12. Las actividades, a cargo de We Sustainability, comenzarán hoy a las 12:00 horas y se extenderán hasta las 20:00 horas. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

12:00 a 15:00 horas - Sofiperies

Sofiperies 16:00 a 19:00 horas - Saya DJ

Noroestiño

De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

El día de hoy, sábado 8, podremos disfrutar de una doble sesión del Noroestiño:

La primera dará inicio a las 12:00 horas y será Bibopalula: o concerto, espectáculo basado en la serie de animación infantil en gallego; mientras que la segunda será a las 18:00 horas y estará protagonizada por la multiinstrumentista Lydia Botana, quien dará un concierto en varios idiomas.

Certamen de Habaneras

El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.

Las actuaciones de hoy, sábado 8, se concentrarán nuevamente en la plaza de María Pita:

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral Polifónica Ferrolana

19:55 horas - El Acorde Secreto

20:15 horas - Coral Polifónica Follas Novas

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, sábado 8. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del sábado 8:

Carpa de actividades

12:30 horas - Diálogo a Versos , con Diana Varela, Alberto Lema y Silvia Tasende

, con y 17:30 horas - Taller de iniciación al cómic y cuentacuentos de la serie Miñoca con Ramón D. Veiga

con 18:15 horas - Arredor de Otero Pedrayo, 50 anos despois. Presentación de los libros Ramón e o pinsapo máxico y Otero Pedrayo arredor de si , de Paco López-Barxas . Participan Siro López y Olivia Rodríguez. (Carpa 2)

Presentación de los libros y , de . Participan Siro López y Olivia Rodríguez. (Carpa 2) 19:00 horas - Homenaje a Syra Alonso. Presentación de Memorias(1937-1945) y lectura colectiva. Presenta Henrique Alvarellos , director de Alvarellos Editora

Presentación de y lectura colectiva. Presenta , director de Alvarellos Editora 19:15 horas - Entre a realidade e a ficción. Carolina Sarmiento y Manuel Esteban conversan sobre Las fronteras. (Carpa 2)

y conversan sobre Las fronteras. (Carpa 2) 20:00 horas - Antón Riveiro Coello presenta Os abandonos . Estará acompañado por el escritor e historiador Carlos Pereira

presenta . Estará acompañado por el escritor e historiador 20:15 horas - Aínda ben que nos queda a distopía: conversación entre Antía Yáñez (Be Water 2) y Manuel Esteban (Trickstar). (Carpa 2)

Casetas de librería

11:00 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 11:30 horas - Susana Peix firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 12:00 horas - María Reimóndez firma A casa do amo y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón 12:00 horas - Lucía Lago firma El faro de la sirena en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 12:00 horas - Ramón D. Veiga firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 12:00 horas - Ana Meilán firma Los Pérez y Un hada con cola de ratón en la caseta de la librería Lume

firma y con cola de ratón en la caseta de la librería Lume 12:00 horas - Eva Veiga firma O que se volve raíz en la caseta de la librería Hoboken

en la caseta de la librería Hoboken 12:00 horas - Julia Caso firma Las sombras del silencio en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 12:00 horas - Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdos en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 12:00 horas - Sibila Freijo firma Ponme otro vino, que aún te veo feo en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 13:00 horas - Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdos en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 13:00 horas - Gemma Gemola firma Oli, el saltamontes aventurero en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 17:30 horas - Alba Tomé firma As humidades en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 17:30 horas - Ana Varela firma Runrún en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 17:30 horas - Abraham Pérez firma Praia artificial y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Eduardo Caamaño firma Barcos con historia y Coches con historia en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 18:00 horas - María Solar firma As Malas Ideas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira 18:30 horas - Carmen BlancoSanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la editorial Ediciones del Viento

firma en la caseta de la editorial Ediciones del Viento 18:30 horas - Adelaida Pittaluga y Ana Miranda firman O vampiro Ramiero y A galiña galiñola en la caseta de la librería Arenas

y firman y en la caseta de la librería Arenas 18:45 horas - Manuel Esteban firma A lei do mar y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 19:00 horas - Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich en la caseta de la librería Agrasar

firma en la caseta de la librería Agrasar 19:00 horas - Francisca García Jáñez firma Kumo no Nagare . El fluir de las nubes y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada

firma . y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada 19:00 horas - Ledicia Costas firma Pel de cordeiro, Feriópolis y el resto de su obra en la caseta de la librería Berbiriana

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Berbiriana 19:00 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Victoria Pinal firma Tiña eu razón en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas - Óscar Villán firma la colección Do berce á lúa, O coelliño branco, A cebra Camila y el resto de su obra en la caseta de la librería Santos Ochoa

firma la colección y el resto de su obra en la caseta de la librería Santos Ochoa 19:00 horas - José João R. Rodrigues firma Tourist, go home? en la caseta de la librería Aenea

firma en la caseta de la librería Aenea 19:00 horas - Carlos Lixó firma Rastros en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Moncho Borrajo firma A lúa din que non chora en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:30 horas - José Vázquez firma Poematizar y NU+63 en la caseta de la librería ULA Libraría Social

firma y en la caseta de la librería ULA Libraría Social 19:30 horas - Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas - Samuel Ferro firma Queimada das ánimas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira 19:30 horas - Lidia Merenciano firma Los anatomistas en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 20:30 horas - Mercedes Soneira firma Ondinas y misterios en la caseta de la librería Arenas

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 12:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.