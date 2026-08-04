Los 40 Summer Live 2026 convierten la plaza de María Pita de A Coruña en un festival de verano

La música sigue llenando la plaza de María Pita, en A Coruña, en el cuarto día de las fiestas. Los encargados de hacer vibrar a los coruñeses este martes son Los40 Summer Live, una cita ya consolidada en el calendario de agosto que cada año reúne a algunos de los artistas más destacados del panorama pop y urbano actual.

El festival, conducido por el DJ de Los40 David Álvarez, cuenta con las actuaciones de Depol, Chiara Oliver, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Adexe y Nau, AWY, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas.

Poco después de las 22:00 horas empezaba a sonar la música con el trapero gallego Pikete.

Poco después llegó el turno de AWY. En la plaza, centenares de seguidores se emocionaron al ver a Tinho, el exconcursante de Operación Triunfo acudió para apoyar a su antigua banda durante su actuación en el escenario.

La banda coruñesa AWY (Another Wasted Year) participó en la cita como embajadora de la escena musical coruñesa.

Durante la actuación no faltaron los guiños al Deportivo da Coruña, pues los dos componentes de la banda lucían camisetas del club blanquiazul. Al igual que Tinho, que lucía una bandera y camiseta del Dépor.

Una mezcla de sonidos pop y trap que hicieron vibrar al público de María Pita.

La velada cuenta además con representación local.

Más música con el Festival Noroeste Estrella Galicia

Este miércoles, 5 de agosto, arranca el Festival Noroeste Estrella Galicia, que traerá hasta el domingo más de 40 conciertos gratuitos repartidos en siete escenarios: María Pita, la playa de Riazor, el Campo da Leña, la plaza de Azcárraga, el parque de Santa Margarita, el Castillo de San Antón y O Portiño.

En total mañana habrá 16 actuaciones repartidas en cinco escenarios. En la plaza de María Pita actuarán Ángel Stanich, a las 20:00 horas, Dorian, a las 22:00, y Familia Caamagno e a Orquestra do Quince, a las 00:00.

En la Plaza de Azcárraga pasarán por el escenario Law, a las 13:00, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, a las 19:00, Pamela Rodríguez, a las 22:00, y Fantastic Negrito, a las 00:00 horas. En Campo da Leña actuarán Colorado, a las 14:00, Greasy Belly, a las 20:00, Agoraphobia, a las 23:00, y Frankie and the Witch Fingers, a las 01:00 horas.

Por su parte, el Parque de Santa Margarita acogerá las actuaciones de Freestyle People ft. Gallos del Norte, a las 19:00, Orquesta Invisible, a las 20:30, Catuxa Salom, a las 22:00 y Bongeziwe Mabandla, a las 23:30 horas. La jornada se completará en el Castillo de San Antón con el concierto de Anna Andreu a las 21:00 horas.

El domingo 9 volverán los conciertos a María Pita, esta vez de la mano de Ginebras. O Libro da Selva (lunes 10), The Rapants (martes 11), Los Satélites (miércoles 12), Fillas de Cassandra (jueves 13), Israel Fernández (sábado 15) y Tony Hadley (domingo 16 de agosto) completan los conciertos de estas fiestas.