Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, miércoles 29 de julio Quincemil

El miércoles 29 llega cargado de eventos que incluyen cine, ajedrez al aire libre y mucha música en directo. La jornada dará inicio con otro espectáculo enmarcado en el ciclo de Peregrinos Musicales. En esta ocasión, recibiremos a dos pianistas italianos, quienes protagonizarán Mapas Musicais, el concierto de hoy.

Las proyecciones del día de hoy serán un filme gallego y otro español: A galiña Turuleca de Eduardo Gondell y Víctor Monigote y Romería de Carla Simón. Finalmente, cerraremos el día de hoy con el gran concierto que protagonizarán dos figuras emergentes de la música española: Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie.

Concierto de Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie

La gran cita musical del día de hoy volverá a tener lugar a las 21:00 horas en la Praza da Quintana y estará protagonizada por dos grandes figuras emergentes del panorama musical español.

Por un lado, Bewis de la Rosa es la mayor exponente del rap rural en la actualidad. Su primer disco, Amor más que nunca, es un gran referente de la fusión entre rap, hip-hop, latín y folclore. Este año, la rapera ha estado viajando por toda España y su siguiente parada serán las fiestas del Apóstol 2026.

Por otro lado, Eris Mackenzie es el proyecto en solitario del productor y compositor gallego Carlos Eirís. Su estilo combina el sonido tradicional gallego con el minimal-techno, creando un sonido nuevo e innovador que ya ha cautivado a muchos. A lo largo del año 2026 ha estado viajando por toda Galicia, buscando enganchar a más público con su estilo vanguardista.

Concierto Peregrinos Musicales

La programación de las fiestas del Apóstol 2026 incluye varios conciertos del ciclo Peregrinos Musicales, conocido por traer a los escenarios gallegos reconocidos talentos de otros lugares del mundo.

En esta ocasión, podremos disfrutar de Mapas Musicais, un espectáculo que tendrá como protagonistas a los pianistas italianos Marco Rinaudo y a Stefano Visintainer.

Compostela Cinema

El día de hoy, miércoles 29, continúa el ciclo de proyecciones Compostela Cinema. Durante esta semana de celebraciones, los vecinos de Santiago podrán disfrutar de sesiones gratuitas de cine al aire libre gracias a las pantallas que se instalarán en diferentes plazas de la ciudad compostelana.

La cita de hoy tendrá lugar en el exterior del Centro Cultural de Berdía a las 20:00 horas con la proyección de A galiña Turuleca de Eduardo Gondell y Víctor Monigote y a las 22:00 horas con la de Romería de Carla Simón.

Xadrez ao Aire Libre

El día de hoy tenemos cita en el paseo de la Alameda para celebrar una nueva edición de Ajedrez al Aire Libre, una actividad abierta a todos los públicos. Todo aquel que lo desee podrá jugar partidas amistosas lentas o rápidas desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

La inscripción es totalmente gratuita y se podrá realizar en la zona del juego.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, miércoles 29, estará a cargo de A.V. As Brañas de Andrés y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Fontiñas hasta la Praza da Inmaculada.