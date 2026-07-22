Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, miércoles 22 de julio Quincemil

Las fiestas del Apóstol 2026 dan el pistoletazo de salida con el tradicional concierto de la Real Filharmonía de Galicia, que estará dirigida por Baldur Brönimann. Además, podremos disfrutar de la voz de Lada Bockova como soprano invitada.

El pregón que dará inicio a diez días de fiestas será dado por Ghaleb Jaber Ibrahim, conocido por ser el impulsor de la Fundación Araguaney y referente en difundir el conocimiento de la realidad del mundo árabe y, más concretamente, la situación actual de Palestina.

Concierto de la Real Filharmonía de Galicia

El día de hoy, miércoles 22, empezamos la jornada de fiestas con un concierto inaugural de la Real Filharmonía de Galicia a las 20:00 horas en la Praza da Quintana.

El encuentro musical estará dirigido por Baldur Brönimann y contará con la presencia de Lada Bockova como soprano invitada.

En caso de lluvia, el espectáculo de la RFG será trasladado al Auditorio de Galicia. La entrada será libre hasta completar aforo.

Pregón de las fiestas del Apóstol 2026

A las 21:30 horas, Ghaleb Jaber Ibrahim se presentará en el balcón del Pazo de Raxoi, situado en la Praza do Obradoiro, donde leerá el pregón de las fiestas del Apóstol 2026 frente a miles de vecinos de Compostela y visitantes ansiosos por inaugurar una nueva edición de las fiestas más importantes de la capital gallega.