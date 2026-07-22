Betanzos (A Coruña) abre las inscripciones para una nueva edición de "Caneiros en familia"

El Ayuntamiento de Betanzos, en A Coruña, volverá a organizar el próximo 1 de agosto una nueva edición de "Caneiros en familia", una jornada pensada para disfrutar del entorno de Os Caneiros antes del inicio de las tradicionales fiestas y fomentar el carácter familiar de esta popular romería.

La propuesta invita a los participantes a desplazarse hasta el campo de Os Caneiros, bien a bordo de la embarcación municipal "Diana Cazadora" o caminando, para compartir una comida al aire libre junto al río Mandeo con los alimentos que cada grupo lleve consigo.

El plazo para reservar plaza en los viajes de la embarcación ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 30 de julio a las 14:00 horas. Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo, en horario de 09:00 a 18:00 horas, o a través de la página web municipal. Cada trayecto contará con 55 plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción, con preferencia para las personas empadronadas en Betanzos.

Las salidas hacia Os Caneiros están previstas para las 13:00, 14:00 y 15:00 horas, mientras que el regreso se realizará a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. El Ayuntamiento confía además en que numerosas embarcaciones particulares se sumen a la jornada para convertirla en un ejemplo del ambiente que se busca para las jiras de los días 18 y 25 de agosto, principales citas de las fiestas patronales.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende preservar el espíritu tradicional de la romería, promoviendo una celebración basada en la convivencia, el respeto por el entorno y las costumbres locales, con el objetivo de mantener la esencia de una de las citas más emblemáticas del calendario festivo betanceiro.