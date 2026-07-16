Betanzos confirma a Panorama, París de Noia y Ortiga por San Roque: un mes de fiesta a un paso de A Coruña

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, presentó este jueves un avance de la programación de las fiestas patronales de San Roque 2026, que volverán a combinar grandes orquestas, actividades culturales, eventos deportivos. Este año el pregón correrá a cargo de Dolores Vázquez y se desarrollarán durante prácticamente todo el mes de agosto.

Las fiestas arrancarán de forma oficiosa el 13 de agosto con distintos actos previos, aunque la programación estival comenzará ya el 1 de agosto con una nueva edición de los Caneiros en Familia, para los que el Concello abrirá en los próximos días el plazo de reserva de plazas en la lancha municipal.

Además, durante el mes de agosto regresará una de las iniciativas culturales más singulares de la ciudad, la Bienal Internacional Balconadas, que volverá a transformar el casco histórico en una gran galería de arte al aire libre. La muestra reunirá obras de artistas de diferentes procedencias y convertirá una vez más los balcones del centro histórico en espacios de creación artística, combinando patrimonio, arte contemporáneo y participación ciudadana.

Dolores Vázquez será la pregonera de las Fiestas de San Roque 2026. El pregón se celebrará el 14 de agosto, coincidiendo con el inicio oficial de las celebraciones. Barral recordó que Vázquez recibió recientemente el Premio Úrsula Meléndez de Texeda, concedido por el Concello, y aseguró que representa "valores de dignidad, fortaleza y superación", por lo que auguró que su intervención será "uno de los momentos más emotivos de las fiestas".

La representante mayor de las fiestas será este año Myriam Arnoso Roca, e Iris Pena Martínez será la representante infantil, mientras que la pregonera infantil será Carmen Calvo, alumna de tercero de ESO del CPR Nuestra Señora del Carmen.

Las fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, se celebrarán entre los días 14 y 25 de agosto, aunque tradicionalmente comenzarán ya el día 13 con distintos actos previos. La programación musical combinará grandes orquestas, música gallega, propuestas para el público infantil, grupos locales y música clásica.

El cartel incluye las actuaciones de La Banda de Ayer (14 de agosto), Panorama (15 de agosto), Elebé 2.0 (16 de agosto), Roi Casal con el espectáculo 'Ambos Mundos' (17 de agosto), Origen (18 de agosto), The Cruze (19 de agosto), Los Satélites (20 de agosto), el espectáculo infantil del Mago Rafa y los conciertos de Ortiga y Os Revenidos (21 de agosto), Michael Legend y Alga (22 de agosto), la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (23 de agosto), el festival de grupos locales (24 de agosto) y París de Noia (25 de agosto).

La alcaldesa destacó también algunos de los momentos más emblemáticos de las celebraciones, como el lanzamiento del Globo de San Roque el 16 de agosto o las dos travesías fluviales de los Caneiros, que volverán a congregar a miles de personas.

La programación festiva se completará con un amplio calendario deportivo que incluye, entre otras actividades, el Trofeo San Roque de Fútbol Sala, la Vuelta Ciclista Comarca Brigantina, el Torneo 3x3 de Baloncesto, el Abierto Vila de Betanzos, el Torneo de Ajedrez, el Trofeo San Roque de Ciclismo, el Triangular de Veteranos, un festival de Taekwondo, la Carrera Popular de Betanzos y el Trofeo Ciudad de Betanzos de fútbol.

Además, durante los días de mayor afluencia de público volverá a funcionar un Punto Violeta, atendido por profesionales especializados, destinado a la información, sensibilización y atención ante posibles situaciones de violencia machista o agresiones sexuales.

María Barral agradeció el trabajo realizado por las concejalías implicadas en la organización de las fiestas, así como por la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, la Fundación Globo de San Roque, los patrocinadores y las personas colaboradoras que hacen posible el desarrollo de la programación.

Sudadera oficial de las fiestas

Durante la presentación, la alcaldesa dio a conocer también una nueva sudadera promocional impulsada por el Concello como regalo institucional. La prenda, diseñada por Cero de Costa, incorpora ocho elementos que identifican la ciudad: el Globo, los Caneiros, el Pasatiempo, las Calexas, la tortilla, el casco histórico, las danzas tradicionales y los ríos Mendo y Mandeo.

La sudadera podrá adquirirse próximamente a través de la empresa encargada de su comercialización y nace con el objetivo de reforzar la identidad local y promocionar los símbolos más representativos de Betanzos. "Son elementos que nos unen como ciudad y que representan lo que somos", concluyó la alcaldesa.