El municipio junto al mar que celebra un Carnaval de Verano el 27 de julio: fiesta, música y concurso de disfraces

Aunque el Entroido gallego tiene lugar en los primeros meses del año, el carnaval no se limita únicamente a esa época. En verano, la alegría, el color y la música característicos de esta fiesta llegan a varias localidades de la comunidad.

El ejemplo de Narón (A Coruña) es perfecto. Situado entre el océano Atlántico y la ría de Ferrol, este municipio se transforma en la recta final de julio con la celebración de una de sus fiestas más emblemáticas de la época estival.

Así será el Carnaval de Verano de Narón: todo lo que necesitas saber

El lunes 27 de julio es la fecha elegida para la celebración del Entroido de Verán de Narón. El evento se desarrollará en el barrio de A Gándara y a él están invitados pequeños y mayores para disfrutar de una jornada llena de alegría y color.

Extraterrestres, agentes del FBI, deportistas de élite, criaturas mágicas y princesas se dejarán ver por las calles de Narón el último lunes de julio en una cita organizada por la Asociación Sociocultural ASCM con el apoyo del Concello y de la Comisión de Festas da Gándara.

En cuanto a la programación prevista, la jornada dará comienzo a las 17:00 horas con el Día del Niño, actividad incluida dentro de la programación de las Fiestas de Santiago Apóstol, y dará paso, desde las 18:30 horas, a la concentración e inscripción en el concurso de disfraces del Entroido de Verán.

A las 19:00 horas tendrá lugar el tradicional pasacalles por el barrio de A Gándara, en lo que se anima a los vecinos a participar disfrazados y a sumarse al ambiente festivo de esta convocatoria. La entrega de premios del concurso de disfraces cerrará el programa a las 20:30 horas.

"¡Anunciamos una nueva edición del Carnaval de Verano! El lunes 27 de julio podrás venir con tu disfraz y participar en diferentes actividades de esta celebración inclusiva organizada conjuntamente con la ASCM y la Comisión de Festas da Gándara", animan desde el Concello.

A continuación, te detallamos el programa completo previsto para el Carnaval de Verano de Narón: