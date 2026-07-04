La mayor fiesta del área de A Coruña en julio: anunciado el espectacular cartel del Apóstol de Arteixo

Arteixo ya tiene cartel para una de las citas festivas más esperadas del verano en el área de A Coruña. Las fiestas del Apóstol Santiago 2026 se celebrarán entre el jueves 23 y el lunes 27 de julio con una programación de gran formato en la que destacan algunas de las orquestas más populares de Galicia, sesiones vermú, actos religiosos, música tradicional, propuestas infantiles y fuegos artificiales.

El programa arrancará el jueves 23 de julio con una primera noche de verbena en el Campo da Festa. A partir de las 22:00 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Punto Clave y de la Orquesta Panorama, uno de los grandes nombres del cartel y habitual reclamo multitudinario en las fiestas gallegas.

La actividad continuará el viernes 24 con un acto muy especial: la Homenaxe a Los Tamara, bajo el título Un show extraordinario. Será a las 19:00 horas en el Anfiteatro, con concierto de Paco Lodeiro y César Romero junto a la Banda de Música Santiago de Arteixo. Ya por la noche, a las 22:00 horas, el Campo da Festa acogerá la verbena con Los Satélites y Disco Impacto.

El sábado 25, el día grande

El sábado 25, día grande del Apóstol, comenzará a las 10:00 horas con dianas y alboradas a cargo del Grupo de Gaitas da A.C. Triskell. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne en la Igrexa de Santiago de Arteixo, cantada por la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán, con procesión acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo y fuegos en el Paseo Fluvial.

La jornada seguirá con sesión vermú del Dúo Élite a las 14:30 horas en la Praza do Balneario. Por la tarde, a las 18:00 horas, llegará el 8º Festival de Habaneras de Arteixo, organizado por el Orfeón de Arteixo, con la participación del Grupo de Canto do Programa Cultiva o Teu Lecer de Actividades Sociais, la Rondalla Sonidos del Alba y la Coral Musical El Eco. En caso de lluvia, la cita se trasladará al Auditorio del CCC de Arteixo Manuel Murguía.

También el sábado, a las 20:00 horas, la Praza do Balneario recibirá a Gisela Show Kids, una de las propuestas familiares más destacadas del programa. La noche se cerrará desde las 22:00 horas con verbena en el Campo da Festa a cargo de Olympus y Unión y Fuerza.

El domingo 26 volverán las dianas y alboradas con el Grupo de Gaitas da A.C. Triskell a las 10:00 horas. A las 13:00 horas se celebrará una nueva misa solemne en la Igrexa de Santiago de Arteixo, cantada por el Coro Adonai, con procesión con alfombras florales de la ASC Mariana, acompañamiento de la Banda de Música Santiago de Arteixo y fuegos en el Paseo Fluvial.

La sesión vermú será a las 14:30 horas con el Dúo D’Vicio en la Praza do Balneario. Por la tarde continuará el 8º Festival de Habaneras, con las actuaciones de Biloque Gaiteiros, Rondalla Só Elas y Orfeón de Arteixo. La noche del domingo reunirá en el Campo da Festa a Cinema y Fania Blanco Show, desde las 22:00 horas.

El lunes 27 tocará la París de Noia y habrá fuegos

El broche final llegará el lunes 27 de julio. A las 12:00 horas habrá misa en la Igrexa Santa Eufemia, cantada por el Coro Parroquial con acompañamiento del Grupo de Gaitas da AX Xiradela. La última verbena comenzará a las 22:00 horas con dos pesos pesados: París de Noia y Orquesta Fuego. A medianoche, el Campo da Festa acogerá la sesión de fuegos artificiales.

Además de la programación musical, las fiestas contarán con Punto Violeta bajo el lema Por un Arteixo libre de violencias machistas. El stand informativo estará instalado en el Campo da Festa del 23 al 27 de julio, de 23:30 a 02:30 horas, con el objetivo de sensibilizar contra las agresiones sexuales.

También se habilitará un espacio sin ruido de 18:30 a 20:00 horas, franja en la que las atracciones funcionarán sin música ni sonidos para ofrecer un entorno más tranquilo y accesible a personas con alta sensibilidad sensorial. Una medida que busca hacer de las fiestas del Apóstol de Arteixo una celebración más inclusiva.