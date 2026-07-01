Regresa a Galicia su fiesta más esperada en honor al percebe el 18 de julio: degustaciones y un festival gratuito

El próximo sábado 18 de julio regresa a Galicia una de sus fiestas gastronómicas más populares, la gran Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso (A Coruña), en la que puedes degustar raciones de este manjar del mar y disfrutar de una amplia programación que se extiende hasta altas horas de la madrugada con la celebración de su festival gratuito.

Corme ya calienta motores para festejar la XXXIV Festa do Percebe do Roncudo, uno de los más sabrosos de todo el mundo. Esta fiesta en su honor se celebra desde hace treinta y cuatro años, siendo, incluso, la primera fiesta del percebe que se celebró en España.

Raciones de percebes y un festival con entrada gratuita

Ya queda muy poco para la celebración de la XXXIV Festa do Percebe do Roncudo, una de las citas gastronómicas más emblemáticas de Galicia, declarada de Interés Turístico de Galicia. La fiesta tendrá lugar el próximo 18 de julio en Corme y reunirá, un año más, a miles de personas para disfrutar del preciado percebe do Roncudo.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la degustación de percebes, que comenzará a partir de las 13.30-14:00 horas en la carpa de la fiesta. Las raciones se servirán a precios populares y el ambiente estará amenizado por el grupo D'Festa, que pondrá la música para bailar mientras se degusta este exquisito manjar gallego.

A lo largo de la tarde, las calles de Corme se llenarán de fiesta y música que sonará en distintos puntos del pueblo, con barras repartidas por varias zonas donde no faltará el buen rollo para disfrutar de esta tradicional celebración.

Además de la degustación de percebes, otro de los grandes atractivos será Oro Negro, un festival con entrada gratuita que reunirá a varios grupos y artistas gallegos. "Locura asegurada con talento 100% de Corme!", indica la organización en sus redes sociales.

La programación musical arrancará a las 14:00 horas con DJ Beny, vecino de Corme y "percebeiro de profesión", que será el encargado de poner a bailar a toda la plaza desde el inicio de la fiesta.

A las 18.00 horas llegará el turno de Alana, uno de los grupos gallegos del momento. Será una actuación muy especial ya que Eloy Vidal, uno de los integrantes de la banda, también "xoga na casa".

La música continuará a las 19:30 horas con una nueva sesión de DJ, esta vez a cargo de Drew, otro habitual de la Festa do Percebe y también vecino del municipio. La organización ha anunciado que todavía quedan artistas por confirmar, por lo que recomienda seguir sus redes sociales para conocer todas las novedades del cartel.

Como cada año, la celebración se prolongará con música hasta bien entrada la madrugada. Así que ya lo sabes: el 18 de julio no dudes en visitar Corme para disfrutar de una de las fiestas gastronómicas más populares de Galicia.