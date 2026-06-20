Este pueblo celebrará una gran fiesta con Panorama City para los que no puedan salir la noche de San Juan

San Juan es una de las citas más esperadas del calendario gallego. Este próximo martes 23 de junio miles de personas celebrarán una de las noches más esperadas del verano con hogueras, sardinas y conciertos en distintos puntos de la comunidad.

No obstante, no todo el mundo podrá disfrutar de la mágica noche de San Juan, ya sea por motivos laborales o por otros compromisos personales. Sin embargo, eso no impedirá celebrar la llegada del verano, ya que a lo largo de la semana se sucederán numerosas fiestas y eventos.

Verbenas, sesiones vermú y más

Un ejemplo perfecto son las tradicionales celebraciones de la parroquia de Calo, en Teo (A Coruña). Estas comenzarán el domingo 21 de junio y se prolongarán hasta el viernes 26 con una amplia programación festiva para todos los públicos.

La noche de San Juan tendrá lugar una gran sardiñada y a las 00:00 horas, la tradicional queimada da cabra vella dará paso a la animación musical a cargo del grupo Bomba y Dj Magán. Pero quienes no puedan disfrutar de esta noche tendrán más oportunidades en las jornadas anteriores y posteriores.

En este sentido, las fiestas de Calo comenzarán el domingo 21 con la II edición de la Festa do Colesterol. Los vecinos y visitantes podrán degustar chorizo frito, huevos fritos y patatas fritas, en la que también podrán bailar con la disco móvil Son de Festa y Dj Son1C.

El propio día de San Juan, el miércoles 24, se celebrará una misa solemne en su honor, seguida de una procesión acompañada por la Banda de Música SR Calo. La programación de la jornada incluye también una sesión vermú con el dúo Ibiza y una verbena amenizada por Mega Impacto con Dj Nyan Boe y la orquesta Marbella.

El turno de Panorama City será el jueves 25. En un nuevo formato, pero con la misma esencia de la orquesta Panorama, la formación musical promete una noche festiva a otro nivel con su nueva gira 'Deluxe Tour', que ya ha hecho parada numerosos en municipios del territorio gallego.

Ahora le toca a la parroquia de Calo, donde los vecinos podrán disfrutar de una animada jornada. La sesión vermú correrá a cargo de la discomóvil Impacto, mientras que la verbena nocturna también estará amenizada por el grupo Atenas, cuya actuación dará comienzo a las 22:30 horas.

La discomóvil Mega CDC con Dj Martín Díaz y Dj Magán, y la orquesta Olympus serán las encargadas de poner el broche final a las fiestas de Calo con una verbena el viernes 26, dando así inicio a un fin de semana de descanso.