Empieza la época de las fiestas de verano: la Orquesta Panorama confirma 22 actuaciones en junio, 7 en Galicia

Junio es el mes que se da la bienvenida oficial al verano y también el inicio de muchas fiestas veraniegas en los municipios gallegos. Son días marcados por las verbenas que se alargan hasta el amanecer, con un ambiente increíble que disfrutar en compañía de amigos y familiares.

A todo gallego le gusta una buena fiesta y, si además cuenta con alguna de las orquestas más emblemáticas de la comunidad, mejor todavía. En este contexto, la Orquesta Panorama ya ha dado a conocer su calendario de actuaciones para el mes de junio, en el que rozará el lleno absoluto con 22 shows repartidos por distintos puntos de Galicia y del resto de España.

22 actuaciones, 7 de ellas en Galicia

La Orquesta Panorama ya ha confirmado las actuaciones que formarán parte de su Time Tour 2026 durante el mes de junio. La emblemática formación de Caldas de Reis, fundada en 1988, volverá a recorrer escenarios de toda España en uno de los meses más intensos del verano festivo.

Con una agenda prácticamente completa, la orquesta tiene cerradas 22 actuaciones a lo largo de los 30 días de junio, aunque solo 7 de esos conciertos tendrán lugar en Galicia. El resto de fechas llevarán el espectáculo de Panorama a diferentes puntos del país, lo que refleja su popularidad y el reconocimiento de la agrupación tras décadas de mucho trabajo.

Gran montaje, música en directo, coreografías y un espectáculo que cada verano consigue reunir a miles de personas en las fiestas de cualquier municipio.

"Junio ya tiene destino. Time Tour continúa su destino. ¿Dónde nos vemos?", publicaron en sus redes sociales.

Así, este es el calendario oficial de la Orquesta Panorama en el mes de junio de 2026: