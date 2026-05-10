Gran churrascada, pulpo y dos días de fiesta a 20 minutos de A Coruña el próximo fin de semana: con orquestas y carpa

A todo gallego le gusta una buena fiesta en su pueblo o barrio, y si estas van acompañadas de orquestas y propuestas gastronómicas, el interés es todavía mayor. Justo esto es lo que ofrecen en San Fiz, Bergondo (A Coruña), el próximo fin de semana.

El viernes 15 y sábado 16 de mayo, la parroquia de San Fiz de Vixoi, en Bergondo, a unos 20 minutos de A Coruña, organiza su segunda Festa da Xuventude después del gran éxito de la pasada edición.

II Festa da Xuventude en San Fiz

La II Festa da Xuventude en San Fiz se presenta como una cita para el disfrute de todas las edades, combinando tradición, gastronomía y música en un ambiente festivo y muy animado.

Durante los dos días de fiesta, 15 y 16 de mayo, el recinto contará con carpa cubierta y bochinche a cargo de la comisión de fiestas, para garantizar su celebración independientemente del tiempo.

El viernes 15 dará comienzo la celebración con una gran churrascada al atardecer, una ocasión perfecta para reunirse con tu grupo de amigos y familia para disfrutar con una buena comida. La noche continuará con una animada verbena a cargo de la orquesta Unión y Fuerza.

Después, el DJ Sebas se encargará de alargar la fiesta hasta altas horas de la madrugada, con el único objetivo de que el público lo pase en grande.

El sábado 16 arrancará con la tercera ruta de coches clásicos, una actividad muy esperada por los aficionados del motor. La recepción de vehículos tendrá lugar entre las 09:30 y las 10:30 horas en el Hotel Torques, en Bergondo.

Ese mismo día se celebra, también, la III Festa en Familia, comenzando con una misa solemne a las 13:30 horas en honor a San Victorio. A continuación, la sesión vermú estará amenizada por el Dúo D'Vicio.

La jornada continuará con una comida que incluirá pulpo, churrasco, postre, café y bebida. El precio será de 40 euros por adulto, y de 17,50 euros por niños entre 6 y 9 años.

Finalmente, habrá una entrega de premios, sorteos y otra actuación musical del Dúo D'Vicio como broche de oro final a la II Festa da Xuventude de San Fiz.