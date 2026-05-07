Porta Máxica, el gran festival que convertirá a Ferrol en "la capital del ilusionismo"

Tras casi cuatro años desde su última celebración, el festival Porta Máxicavolverá este 2026 a abarrotar las calles de Ferrol con múltiples actos de magia e ilusionismo para el disfrute de toda la ciudadanía.

Así lo anunciaron esta mañana Maica García, concelleira de Turismo de la ciudad, y el ilusionista ferrolano y director del festival Martín Varela. "Porta Máxica nace con la vocación de convertir a Ferrol en un referente de las artes escénicas", destacó la concelleira.

García también considera que el evento regresa con más fuerza que nunca, pues cuenta con "una programación diversa que combina espectáculos de calle, propuestas familiares e intervenciones en distintos espacios de la ciudad".

Además, el festival apuesta por un modelo que combina el talento local, que supone más de la mitad de la programación, con figuras de prestigio internacional, reivindicando el legado histórico del ilusionismo en Ferrol.

Desde mañana viernes

El pistoletazo de salida para las actividades se dará mañana viernes. Será una jornada de marcado carácter social, en la que el Colectivo Mágico Lorc&Julit y Martín Varela actuarán en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y en la residencia de mayores de Caranza. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el mago Kayto realizará un espectáculo al aire libre en el Cantón de Molíns.

La magia no se limitará a encandilar a los ferrolanos durante un único día, pues el sábado se retomará la programación a partir de las 12:00 en el mercado de la Magdalena, con Juan Vidal y Meigo Simón, y a las 13:30 en el centro cívico de Canido, donde actuará el ilusionista Xalleiro.

El broche de oro llegará a las 20:30 en el Teatro Jofre, con la "Gala Lorc & Julit". Esta producción especial rinde homenaje a los magos más emblemáticos de Galicia y contará con las actuaciones de artistas de primer nivel como Erick Lantin & Valerie, Kayto, Violeta Zheng, Joshua Kenneth y Magic Mateo.

Poniendo al ilusionismo en primer plano

El director del festival valoró positivamente la apuesta del Ayuntamiento de Ferrol por una disciplina de artes escénicas que "habitualmente queda en un segundo plano".

Por su parte, la concelleira de Turismo destacó el compromiso de Varela con la ciudad y le agradeció por contagiar a todos con su "pasión por la magia". Para finalizar, invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades. "Serán dos días llenos de magia e ilusión, que convertirán a Ferrol en la capital del ilusionismo".