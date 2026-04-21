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Este municipio entre A Coruña y Ferrol celebrará una gran fiesta con París de Noia el último día de abril
La formación de Noia (A Coruña) compartirá cartel con otras míticas orquestas de la fiesta gallega como Olympus y Cinema
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La llegada del buen tiempo tiene un efecto directo en la oferta cultural y de ocio. De cara a la próxima semana, la agenda tiene guardadas varias sorpresas, entre ellas una gran fiesta con París de Noia y otras orquestas destacadas.
Tras un mes de lo más completo en cuanto a actuaciones se refiere, la formación de Noia (A Coruña) hará una parada en Narón, en el barrio de O Alto do Castiñeiro, para animar las fiestas de San Xosé Obreiro.
París de Noia, Olympus y más orquestas
La espera ha terminado: las fiestas de San Xosé Obreiro 2026 ya están aquí. Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, los vecinos de Narón vivirán cuatro días inolvidables de jueves a domingo, cargados de música, risas y baile.
La orquesta París de Noia será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas. La formación musical presentará el jueves 30 de abril su última gira Va por ti y compartirá cartel con el grupo Assia para animar la previa al fin de semana.
El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el festivo por el Día del Trabajador, el barrio de O Alto do Castiñeiro recibirá a los grupos Unión y Fuerza y Origen, y a la orquesta Cinema, que pondrán el toque musical a la noche naronesa.
Al día siguiente, el sábado 2, será el turno del grupo Jaque y las orquestas Olympus y Cayenna, mientras que el domingo 3 de mayo, como colofón final a las fiestas de San Xosé Obreiro, se subirán al escenario las orquestas Capitol y New York.
Más allá del apartado musical, las fiestas del barrio de O Alto do Castiñeiro también pondrán el foco en la diversión con la celebración, el lunes 4, del Día del Niño. Los pequeños de la casa podrán disfrutar de diversas atracciones a precios populares.