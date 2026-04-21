Este municipio entre A Coruña y Ferrol celebrará una gran fiesta con París de Noia el último día de abril

La llegada del buen tiempo tiene un efecto directo en la oferta cultural y de ocio. De cara a la próxima semana, la agenda tiene guardadas varias sorpresas, entre ellas una gran fiesta con París de Noia y otras orquestas destacadas.

Tras un mes de lo más completo en cuanto a actuaciones se refiere, la formación de Noia (A Coruña) hará una parada en Narón, en el barrio de O Alto do Castiñeiro, para animar las fiestas de San Xosé Obreiro.

París de Noia, Olympus y más orquestas

La espera ha terminado: las fiestas de San Xosé Obreiro 2026 ya están aquí. Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, los vecinos de Narón vivirán cuatro días inolvidables de jueves a domingo, cargados de música, risas y baile.

La orquesta París de Noia será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas. La formación musical presentará el jueves 30 de abril su última gira Va por ti y compartirá cartel con el grupo Assia para animar la previa al fin de semana.

El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el festivo por el Día del Trabajador, el barrio de O Alto do Castiñeiro recibirá a los grupos Unión y Fuerza y Origen, y a la orquesta Cinema, que pondrán el toque musical a la noche naronesa.

Al día siguiente, el sábado 2, será el turno del grupo Jaque y las orquestas Olympus y Cayenna, mientras que el domingo 3 de mayo, como colofón final a las fiestas de San Xosé Obreiro, se subirán al escenario las orquestas Capitol y New York.

Más allá del apartado musical, las fiestas del barrio de O Alto do Castiñeiro también pondrán el foco en la diversión con la celebración, el lunes 4, del Día del Niño. Los pequeños de la casa podrán disfrutar de diversas atracciones a precios populares.