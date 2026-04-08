Panorama actuará en un pueblo de 300 habitantes este fin de semana con cata de vinos el sábado

La cuenta atrás ha terminado. La parroquia y aldea de San Miguel de Sarandón, en Vedra (A Coruña), celebrará este segundo fin de semana de abril su emblemática fiesta de exaltación del Vino de Ulla, que suma ya más de 40 ediciones.

Al igual que en ediciones anteriores, la programación incluye actividades para todos los públicos: desde catas-concursos de vino hasta actuaciones de baile tradicional o verbenas con una de las orquestas más populares del momento: Panorama.

Panorama animará la verbena del domingo 12 de abril

La XLIV Exaltación do Viño da Ulla tendrá lugar los días 11 y 12 de abril en San Miguel de Sarandón. La parroquia de Vedra, situada a escasos minutos de la capital gallega, se convertirá en el escenario principal para poner en valor las cualidades de esta bebida.

La fiesta comenzará el sábado 11 de abril por la mañana (a las 12:00 horas) con la VII Cata-Concurso de los Vinos Rías Baixas-Albariño de la Ribeira do Ulla. La cita se celebrará en el Pazo Vista Alegre y le cederá el testigo a la ruta motera por los viñedos de la Ribera do Ulla.

Por la tarde habrá más catas comentadas, acompañadas de actuaciones de música y baile tradicional, que darán paso a una animada noche de verbenas con Gin Toni's, DJ Kike Varela, DJ Goro y la discomóvil Chocolate.

La agenda del domingo 12 de abril incluye rutas de coches antiguos, un túnel del vino y una degustación de productos gastronómicos de los concellos de la Ribeira do Ulla, así como la actuación estelar de la orquesta Panorama.

La formación musical hará una parada el 12 de abril en San Miguel de Sarandón, dentro de su gira de conciertos de abril, que continuará con nuevas actuaciones en municipios tanto de Galicia como de otras comunidades, como Aranda de Duero (Burgos) y Casar de Cáceres (Cáceres).

La jornada festiva se completará con el concierto de la Escuela de Música de Santa Cruz de Ribadulla, la entrega de premios de la VIII Cata-Concurso de los vinos Rías Baixas-Albariño de la Ribeira de Ulla y las actuaciones musicales de The Muppets y la discomóvil Chocolate.

A continuación, te detallamos el programa completo de la XLIV Exaltación do Viño da Ulla en San Miguel de Sarandón:

Sábado, 11 de abril

A las 12:00 horas: VIII Cata-Concurso de los vinos Rías Baixas-Albariño de la Ribeira de Ulla

A las 16:00 horas: Ruta motera por los viñedos de la Ribeira do Ulla

De 18:00 a 21:15 horas: Catas comentadas en la Casa da Cultura

A las 18:00 horas: Apertura de la Mostra dos Viños da D.O. Rías Baixas-Ribeira do Ulla y apertura de la Mostra dos Concellos da Ribeira do Ulla

De 19:00 a 22:00 horas: Degustación de productos gastronómicos de los concellos de la Ribeira do Ulla

A las 19:00 horas: Música y baile tradicional con distintas agrupaciones

A las 22:00 horas: Verbena con Gin Toni's, DJ Kike Varela, DJ Goro y la discomóvil Chocolate

Domingo, 12 de abril