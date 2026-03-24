Panorama, París de Noia, Olympus y Los Satélites se juntan en la mayor fiesta de Semana Santa de Galicia

Galicia se prepara para vivir una de las mayores fiestas de Semana Santa: Festa da Pascua de Padrón (A Coruña), una celebración que se remonta al siglo XVII y cuyos orígenes se basan en la organización de una feria caballar a la que acudían tratantes de todos los puntos de Galicia e incluso de Castilla.

Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en el año 2022, esta festividad trae en 2026 una programación espectacular que reúne a las orquestas más famosas de Galicia en una celebración que va desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 12 de abril.

Los mayores atractivos de esta fiesta en Padrón

La Festa da Pascua de Padrón reúne cada año a miles de personas interesadas en disfrutar de sus verbenas y su potente cartel musical. En esta edición participarán orquestas muy reconocidas como Panorama, París de Noia, Olympus, Los Satélites, La Fórmula y Nueva Línea, que ofrecerán grandes noches de música.

Además, destaca la actuación del gallego 9Louro, uno de los nombres que más está dando que hablar. El programa se completa con sesiones de DJs, una fiesta remember dedicada a los años 90 y 2000, y varios pasacalles que animarán los días.

Otro de los puntos fuertes es la Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial, cuya 53ª edición se inaugurará el 4 de abril. Por su parte, la popular Feira Cabalar tendrá lugar el 5 de abril.

Los conciertos comienzan el 4 de abril con la orquesta Olympus, pero las atracciones estarán disponibles desde el 27 de marzo. Además, el 11 de abril habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

Programa completo de la Festa da Pascua de Padrón 2026

El 27 de marzo comenzarán las Festas de Pascua de Padrón 2026, que se extenderán hasta el 12 de abril.

Viernes 27 de marzo

17:00 horas: apertura de las atracciones de las Festas de Pascua

Sábado 28 de marzo

09:00 horas: XXXVII Raid Cabalar Pascua 2026. Prueba puntuable para el Campeonato Gallego. Pruebas de 40km, 60km y 80km. Recorrerá los montes de Dodro, Padrón y Rois con salida en el Monte Santiaguiño

Del 29 de marzo al sábado 4 de abril

10:00 horas: campeonato de Tenis de Pascua 2026. Categorías absoluta, júnior, local y veterana. Las finales se celebrarán el sábado 4 de abril. Pabellones do Souto y en el grupo escolar

Del lunes 30 al domingo 5 de abril

10:00 horas: campeonatos gallegos de ajedrez 2026. La Federación Galega de Xadrez convoca los Campeonatos Xunta de Galicia de Semana Santa 2026, categorías sub-10, sub-12, sub-16, absoluto, femenino y veterano 2026. En el Hotel Scala

Del lunes 30 al miércoles 1 de abril

16:00 horas: XIII Torneo de fútbol base Concello de Padrón. En las categorías prebenjamín (30 de marzo), benjamín (31 de marzo) y alevín (1 de abril). Campo municipal Novo Campo do Doce, na Escravitude

Del jueves 2 al viernes 3 de abril

09:00 horas: torneo SD Esclavitud. En las categorías infantil (2 de abril) y cadete (3 de abril)

3 de abril, Viernes Santo

19:00 horas: boxeo. Gran velada Clásica de Pascua. Ocho combates de diferentes categorías en el pabellón del grupo escolar.

4 de abril, sábado de Pascua

10:30 horas: XLV Carreira de Pascua

18:00 horas: inauguración de la 53ª Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial

21:00 horas: pregón del periodista de la TVG Terio Carrera

22:00 horas: inicio de las Festas da Pascua con la orquesta Olympus

23:30 horas: actuación de la orquesta Unión y Fuerza

1:15 horas: actuación de la orquesta Olympus

2:45 horas: actuación de la orquesta Unión y Fuerza

5 de abril, Domingo de Pascua

09:00 horas: 53ª Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial

09:30 horas: retirada de los dorsales para los concursos morfológicos de la Feira Cabalar

10:00 horas: inicio de los concursos morfológicos de la Feira Cabalar

11:30 horas: pasacalles de la Banda de Música Municipal de Padrón

12:30 horas: pasacalles del grupo folclórico Arreixeira, que acompañará a los Gigantes y Cabezudos

13:30 horas: Banda de Música de Padrón

14:20 horas: Charanga Mekánica Rolling Band

21:00 horas: actuación de 9Louro

22:00 horas: actuación de la orquesta Panorama

01:00 horas: espectáculo Dj Matrek Show

6 de abril, Lunes de Pascua

12:00 horas: pasacalles de la Banda de Música Municipal de Padrón

13:00 horas: Día de Santiago de Padrón

13:30 horas: concierto de la Banda Municipal de Santiago

21:00 horas: actuación de la orquesta Los Satélites

00:00 horas: actuación de la orquesta París de Noia

Martes 7 de abril

19:30 horas: Día de Rianxo en Padrón

20:15 horas: Banda Municipal de Rianxo

21:00 horas: Charleston

00:00 horas: Panorama City

Del miércoles 8 al viernes 10 de abril

17:00 horas: torneo Chave de Pascua. El día 10 también se celebrará un torneo infantil

Viernes 10 de abril

13:00 horas: sesión vermú con el Grupo Máster

22:00 horas: actuación de la orquesta Marbella

23:30 horas: actuación de Nueva Línea

01:00 horas: segundo pase de la orquesta Marbella

02:30 horas: Dumore

04:00 horas: Dj Places

Sábado 11 de abril

12:30 horas: pasacalles con el grupo folclórico Rosalía de Castro

12:45 horas: sesión vermú con UF75

18:00 horas: actuación del grupo folclórico Rosalía de Castro

19:30 horas: actuación del grupo folclórico A.C. San Pedro de Carcacía

20:30 horas: actuación de la orquesta Atenas

22:30 horas: actuación de La Fórmula

00:00 horas: fuegos artificiales

00:15 horas: segundo pase La Fórmula

1:30 horas: Remember 90-2000s

3:00 horas: Jorge Álvarez

Domingo 12 de abril

10:00 horas: Ciclismo. 63ª Clásica de Pascua. XXXVII Memorial Francisco Rodríguez Pazos

11:30 horas: pasacalles con el grupo folclórico San Pedro de Carcacía

11:40 horas: Juntanza de la Irmandade dos Fillos y Amigos de Padrón

12:30 horas: actuación del grupo folclórico Arreixeira

13:30 horas: actuación del grupo folclórico O Pedrón

18:00 horas: Festival de bandas Capital do Sar (Banda Artística de Merza, Banda de Música de Castrelo-Cambados y Banda de Música Municipal de Padrón)

20:00 horas: actuación de la orquesta Capitol

23:00 horas: actuación de la orquesta Assia

Sábado 18 de abril