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Panorama, París de Noia, Olympus y Los Satélites se juntan en la mayor fiesta de Semana Santa de Galicia
Padrón (A Coruña) celebra su tradicional Festa da Pascua declarada de Interés Turístico de Galicia con atracciones, conciertos y las orquestas más populares de Galicia
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Galicia se prepara para vivir una de las mayores fiestas de Semana Santa: Festa da Pascua de Padrón (A Coruña), una celebración que se remonta al siglo XVII y cuyos orígenes se basan en la organización de una feria caballar a la que acudían tratantes de todos los puntos de Galicia e incluso de Castilla.
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en el año 2022, esta festividad trae en 2026 una programación espectacular que reúne a las orquestas más famosas de Galicia en una celebración que va desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 12 de abril.
Los mayores atractivos de esta fiesta en Padrón
La Festa da Pascua de Padrón reúne cada año a miles de personas interesadas en disfrutar de sus verbenas y su potente cartel musical. En esta edición participarán orquestas muy reconocidas como Panorama, París de Noia, Olympus, Los Satélites, La Fórmula y Nueva Línea, que ofrecerán grandes noches de música.
Además, destaca la actuación del gallego 9Louro, uno de los nombres que más está dando que hablar. El programa se completa con sesiones de DJs, una fiesta remember dedicada a los años 90 y 2000, y varios pasacalles que animarán los días.
Otro de los puntos fuertes es la Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial, cuya 53ª edición se inaugurará el 4 de abril. Por su parte, la popular Feira Cabalar tendrá lugar el 5 de abril.
Los conciertos comienzan el 4 de abril con la orquesta Olympus, pero las atracciones estarán disponibles desde el 27 de marzo. Además, el 11 de abril habrá un espectáculo de fuegos artificiales.
Programa completo de la Festa da Pascua de Padrón 2026
El 27 de marzo comenzarán las Festas de Pascua de Padrón 2026, que se extenderán hasta el 12 de abril.
Viernes 27 de marzo
- 17:00 horas: apertura de las atracciones de las Festas de Pascua
Sábado 28 de marzo
- 09:00 horas: XXXVII Raid Cabalar Pascua 2026. Prueba puntuable para el Campeonato Gallego. Pruebas de 40km, 60km y 80km. Recorrerá los montes de Dodro, Padrón y Rois con salida en el Monte Santiaguiño
Del 29 de marzo al sábado 4 de abril
- 10:00 horas: campeonato de Tenis de Pascua 2026. Categorías absoluta, júnior, local y veterana. Las finales se celebrarán el sábado 4 de abril. Pabellones do Souto y en el grupo escolar
Del lunes 30 al domingo 5 de abril
- 10:00 horas: campeonatos gallegos de ajedrez 2026. La Federación Galega de Xadrez convoca los Campeonatos Xunta de Galicia de Semana Santa 2026, categorías sub-10, sub-12, sub-16, absoluto, femenino y veterano 2026. En el Hotel Scala
Del lunes 30 al miércoles 1 de abril
- 16:00 horas: XIII Torneo de fútbol base Concello de Padrón. En las categorías prebenjamín (30 de marzo), benjamín (31 de marzo) y alevín (1 de abril). Campo municipal Novo Campo do Doce, na Escravitude
Del jueves 2 al viernes 3 de abril
- 09:00 horas: torneo SD Esclavitud. En las categorías infantil (2 de abril) y cadete (3 de abril)
3 de abril, Viernes Santo
- 19:00 horas: boxeo. Gran velada Clásica de Pascua. Ocho combates de diferentes categorías en el pabellón del grupo escolar.
4 de abril, sábado de Pascua
- 10:30 horas: XLV Carreira de Pascua
- 18:00 horas: inauguración de la 53ª Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial
- 21:00 horas: pregón del periodista de la TVG Terio Carrera
- 22:00 horas: inicio de las Festas da Pascua con la orquesta Olympus
- 23:30 horas: actuación de la orquesta Unión y Fuerza
- 1:15 horas: actuación de la orquesta Olympus
- 2:45 horas: actuación de la orquesta Unión y Fuerza
5 de abril, Domingo de Pascua
- 09:00 horas: 53ª Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial
- 09:30 horas: retirada de los dorsales para los concursos morfológicos de la Feira Cabalar
- 10:00 horas: inicio de los concursos morfológicos de la Feira Cabalar
- 11:30 horas: pasacalles de la Banda de Música Municipal de Padrón
- 12:30 horas: pasacalles del grupo folclórico Arreixeira, que acompañará a los Gigantes y Cabezudos
- 13:30 horas: Banda de Música de Padrón
- 14:20 horas: Charanga Mekánica Rolling Band
- 21:00 horas: actuación de 9Louro
- 22:00 horas: actuación de la orquesta Panorama
- 01:00 horas: espectáculo Dj Matrek Show
6 de abril, Lunes de Pascua
- 12:00 horas: pasacalles de la Banda de Música Municipal de Padrón
- 13:00 horas: Día de Santiago de Padrón
- 13:30 horas: concierto de la Banda Municipal de Santiago
- 21:00 horas: actuación de la orquesta Los Satélites
- 00:00 horas: actuación de la orquesta París de Noia
Martes 7 de abril
- 19:30 horas: Día de Rianxo en Padrón
- 20:15 horas: Banda Municipal de Rianxo
- 21:00 horas: Charleston
- 00:00 horas: Panorama City
Del miércoles 8 al viernes 10 de abril
- 17:00 horas: torneo Chave de Pascua. El día 10 también se celebrará un torneo infantil
Viernes 10 de abril
- 13:00 horas: sesión vermú con el Grupo Máster
- 22:00 horas: actuación de la orquesta Marbella
- 23:30 horas: actuación de Nueva Línea
- 01:00 horas: segundo pase de la orquesta Marbella
- 02:30 horas: Dumore
- 04:00 horas: Dj Places
Sábado 11 de abril
- 12:30 horas: pasacalles con el grupo folclórico Rosalía de Castro
- 12:45 horas: sesión vermú con UF75
- 18:00 horas: actuación del grupo folclórico Rosalía de Castro
- 19:30 horas: actuación del grupo folclórico A.C. San Pedro de Carcacía
- 20:30 horas: actuación de la orquesta Atenas
- 22:30 horas: actuación de La Fórmula
- 00:00 horas: fuegos artificiales
- 00:15 horas: segundo pase La Fórmula
- 1:30 horas: Remember 90-2000s
- 3:00 horas: Jorge Álvarez
Domingo 12 de abril
- 10:00 horas: Ciclismo. 63ª Clásica de Pascua. XXXVII Memorial Francisco Rodríguez Pazos
- 11:30 horas: pasacalles con el grupo folclórico San Pedro de Carcacía
- 11:40 horas: Juntanza de la Irmandade dos Fillos y Amigos de Padrón
- 12:30 horas: actuación del grupo folclórico Arreixeira
- 13:30 horas: actuación del grupo folclórico O Pedrón
- 18:00 horas: Festival de bandas Capital do Sar (Banda Artística de Merza, Banda de Música de Castrelo-Cambados y Banda de Música Municipal de Padrón)
- 20:00 horas: actuación de la orquesta Capitol
- 23:00 horas: actuación de la orquesta Assia
Sábado 18 de abril
- 09:00 horas: andaina Bisbarra do Sar